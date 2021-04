Facebook lancia il suo Clubhouse con stanze solo audio

Facebook ha introdotto un nuovo set di funzionalità audio per cercare di contrastare l’astro nascente Clubhouse. Le funzionalità includono stanze solo audio per chat dal vivo, nonché “soundbites” per la condivisione di brevi messaggi vocali e una nuova funzione di podcasting. Queste funzionalità devono ancora essere lanciate, anche se le stanze audio saranno disponibili entro questa estate.

Tra i nuovi strumenti Facebook audio, le stanze sono le più simili a quanto proposto da Clubhouse. Questa funzione consentirà agli utenti di partecipare a chat dal vivo sia su Facebook, che su Messenger. La società afferma che testerà la funzionalità all’interno di Gruppi e con un gruppo di personaggi pubblici in modo che «Possano condividere idee con un nuovo pubblico e creare un forum di discussione, senza l’ulteriore pressione di essere davanti alla telecamera».

Facebook sta anche lavorando su “soundbites”, funzione che consentirà agli utenti di pubblicare brevi clip audio nel feed delle notizie. Sembra che i soundbites comprenderanno più di semplici clip audio base, con la possibilità di aggiungere effetti speciali, trascrizioni e altre funzionalità apposite per i creatori.

Infine, l’azienda sta lavorando a una funzionalità di podcasting che consentirà agli utenti di sfogliare, scaricare e ascoltare i podcast direttamente dall’app di Facebook. Gli utenti potranno ascoltare l’audio mentre l’app è aperta e anche mentre è “in background”. In particolare, Facebook sperimenterà le funzionalità di monetizzazione in tutte le sue nuove funzionalità audio. Sta anche creando un fondo che pagherà gli influencer per creare e lanciare soundbites.

Facebook è lungi dall’essere l’unica piattaforma che sperimenterà con funzioni audio in chiave social. Twitter ha testato spazi solo audio per mesi e Reddit ha appena visualizzato in anteprima la propria versione della funzione chiamata Reddit Talk. Ovviamente, maggiori dettagli sulle nuove funzioni Facebook arriveranno nelle prossime settimane. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook sono disponibili da questa pagina.

Per tutto ciò che c’è da sapere su Clubhouse il link da seguire è direttamente questo.