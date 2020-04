Facebook Gaming è la nuova app dedicata ai videogiocatori

Twitch potrebbe avere un temibile rivale: il colosso dei social di Mark Zuckerberg ha infatti appena rilasciato Facebook Gaming un’applicazione dedicata ai videogiocatori con lo scopo principale di offrire uno strumento di live streaming integrato nel social network.

Facebook Gaming include alcuni giochi e funzioni dedicate alla community, ma l’attenzione è principalmente concentrata sulla creazione di live streaming per i videogiochi. L’app permette infatti di utilizzare una funzione denominata appunto Go Live che promette la riproduzione in streaming dei giochi presenti sul cellulare – e non solo quindi quelli proposti dall’app – sulla propria pagina Facebook.

Per il momento non sono nemmeno presenti annunci e pubblicità all’interno dell’interfaccia grafica: per i guadagni Facebook Gaming punta piuttosto alle “stelle”, una sorta di mini-donazioni da parte dei giocatori, una soluzione simile a quanto già accade su Twitch tramite i “bit”.

Per il momento l’app è disponibile soltanto su Android. Più avanti dovrebbe arrivare anche su iOS ma serve prima l’approvazione di Apple – spiega l’azienda – il che vorrebbe dire andare controcorrente rispetto alle politiche attuali. Non è infatti chiaro come possa funzionare la trasmissione dei live streaming dei giochi su iOS visto che le limitazioni attuali del sistema operativo non consentono di gestire le applicazioni di terze parti così in profondità.

Se l’app Facebook Gaming avrà successo comunque è da vedere: anche Google ci aveva provato nel 2015 con YouTube Gaming, un’app che però non ha raccolto l’attenzione sperata tanto che alla fine il servizio è stato chiuso proprio nel maggio dello scorso anno. Al momento questo mercato è dominato dalla sopracitata Twitch, di proprietà Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook e Twitch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Invece per tutti gli articoli dedicatiai servizi di streaming via Internet, anche per musica, TV, film e videogiochi si parte da questa pagina.