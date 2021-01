Facebook ha aggiornato la sezione “Accedi alle tue informazioni” dell’app con informazioni sulla privacy

Facebook ha aggiornato “Accedi alle tue informazioni”, la sezione dell’app che consente di visualizzare le proprie informazioni per categoria, elencando in modo dettagliato in che modo le informazioni in questione vengono usate dal social.

A notare la novità è il sito TechCruch, spiegando che la sezione in questione permette di accedere a schermate dalle quali è possibile capire dettagli sulla propria attività sul social (i post creati, le foto in cui ci hanno taggato, i gruppi di cui facciamo parte), informazioni personali (dettagli forniti al momento della configurazione del proprio account e profilo Facebook), Amici e Follower (gli amici, le richieste di amicizia, gli amici che vediamo di più, le persone che seguiamo e che ci seguono), le informazioni registrate sulla nostra attività (cose come la cronologia delle posizioni e delle ricerche) e molto altro ancora.

TechCrunch fa notare che questa sezione rinnovata sembra una risposta alla richiesta di Apple di specificare per ogni app presente sull’App Store una sorta di “etichetta nutrizionale” sulla privacy, con le indicazioni precise di tutti i dati sfruttati dalle varie app. Il social di Mark Zuckerberg ha combattuto in tutti i modi questa decisione di Apple e altre funzionalità di iOS legate alla privacy, arrivando persino a pubblicare annunci sui giornali affermando che queste scelte potrebbero danneggiare le piccole e medie imprese.

In varie parti del mondo ci sono state molte polemiche anche dopo che WhatsApp (azienda di Facebook) ha pubblicato un aggiornamento del messaggio relativo alla privacy evidenziando il legame con Facebook. Per gli utenti europei cambia poco giacché valgono regole di protezione privacy più rigorose grazie al GDPR entrato in vigore nel nostro Continente nel maggio 2018, e che impedisce a WhatsApp di condividere i dati degli utenti europei con Facebook.

In altre parti del mondo la questione è più complessa e tanti negli ultimi giorni stanno passando ad app di messaggistica alterative. Telegram ha comunicato in queste ore di avere superato i 500 milioni di utenti attivi, 25 milioni di utenti in più sole nelle ultime 72 ore.

Per richiamare le nuove impostazioni sulla privacy dall’app Facebook per iOS bisogna aprire l’app, fare tapp sull’icona in fondo a destra con le tre linee, scegliere “Impostazioni e privacy” > “Impostazioni”, andare in “Accedi alle tue informazioni” e scorrere la pagina mostra fino a trovare la sezione “Le tue informazioni”.