Huawei Band 4 Pro, la smartband con GPS e saturimetro in offerta con spedizione gratis

In offerta da non perdere la Huawei Band 4 Pro, la versione più evoluta della Huawei Band 4 dotata anche di GPS integrato, in offerta a soli 46 euro con spedizione gratuita.

Come detto il suffisso “Pro” di questa Huawei Band 4 include nuove funzioni fra cui la presenza di un GPS, che espande le funzionalità di tracciamento dello smartwatch, e che sarà certamente utile nell’utilizzo fitness, così da poter lasciare lo smartphone a casa, e correre solo con la band al polso.

Huawei Band 4 Pro monta, come il predecessore, un display a colori ad alta definizione, tecnologia AMOLED, da 0,95 pollici con una cornice in metallo spazzolato e un cinturino in silicone, comodo da indossare e leggero.

Huawei Band 4 Pro ospita un misuratore SpO2, funzionalità particolarmente apprezzata in questo periodo, che monitora il tasso di saturazione di ossigeno nel sangue, così da incrementare il tracciamento dati della salute e della forma fisica. Non manca poi il tracciamento dell’attività cardiaca, discreto e preciso grazie all’algoritmo TruSeen di Huawei.

Huawei Band 4 Pro è in grado di tracciare nativamente 11 diverse tipologie di attività sportive, ed è impermeabile fino a 5 ATM, che consente immersioni in tranquillità fino a 50 metri di profondità.

Huawei Band 4 Pro integra il sistema TrueSleep per la misurazione del sonno più completa rispetto a quella dei concorrenti. La band, infatti, oltre a calcolare perfettamente le ore di sonno, e a suddividerle in Fase REM, sonno pesante e leggero, fornisce anche indicazioni per migliorare la qualità del sonno, qualora dovesse ravvisare qualcosa di non consono.

Il reparto notifiche di Huawei Band 4 Pro è standard, ma funzionale: è possibile solo visualizzare le notifiche in entrata, non potendo interagire con queste.

Infine la batteria può durare fino a 12 giorni prima di necessitare una ricarica, autonomia che può comunque ridursi nel caso di utilizzo di funzionalità più energivore.

Disponibile in 3 colori, Huawei Band 4 Pro si acquista in offerta a 46 euro cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.