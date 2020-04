Facebook, le Messenger Room con videochiamate di gruppo sfidano Zoom

C’è un nuovo – o forse dovremmo dire l’ennesimo – servizio per le videochiamate di gruppo: questa volta è di Facebook e ha l’obiettivo di renderle ancora più coinvolgenti con una serie di strumenti di ultima generazione, primi tra tutti le tecnologie di Realtà Aumentata e di Realtà Virtuale.

Tutto nasce dal fatto che la lunga quarantena sta imponendo una rivoluzione dell’umanità in termini di comunicazione e di spazi: chiusi in casa non possiamo far altro che – quando possibile – crearci un piccolo spazio personale per continuare a lavorare in remoto e mantenere i contatti con colleghi e persone a noi care attraverso le videochiamate, possibilmente di gruppo per far sì che l’incontro di lavoro o di famiglia sembri il più naturale possibile.

Lo conferma Facebook: nell’ultimo periodo le videochiamate su Messenger e su WhatsApp sono aumentate esponenzialmente, raddoppiando nei paesi più colpiti, come ad esempio in Italia, dove crescono anche i numeri relativi alle dirette Facebook e Instagram. Ma c’è ancora molto da fare per rendere l’interazione in tempo reale ancora più attuale – scrive l’azienda – ed è a questo scopo che nasce Messenger Rooms.

Come dicevamo si tratta di un servizio di videochiamate di gruppo all’interno del quale è possibile creare una Stanza virtuale direttamente da Messenger o da Facebook e invitare chiunque a unirsi, anche chi non ha un account Facebook. Le Stanze non hanno limiti di tempo e possono ospitare fino a 50 persone.

La vera innovazione sta nella condivisione della stanza «Per celebrare un evento, organizzare un gruppo di lettura o semplicemente per chiacchierare con degli amici»: di fatto non occorrerà più chiamare prima o fissare un appuntamento in calendario, sarà sufficiente aprire una Stanza su Facebook e condividerla attraverso la propria bacheca, i Gruppi o gli Eventi, per permettere alle persone di farci un salto. Presto sarà possibile aprire una Stanza anche da Instagram Direct, WhatsApp e Portal.

Oltre agli effetti di Realtà Aumentata disponibili dall’app di Messenger, come le orecchie da coniglio e gli alieni, l’azienda ha realizzato nuovi effetti AI per aggiornare le chat video di Messenger da cellulare, come sfondi a 360 gradi e immersivi per trasportare virtualmente gli utenti in luoghi diversi, dalla spiaggia ad un lussuoso appartamento sull’acqua.

Ci sono 14 nuovi filtri che offrono un’illuminazione ambientale per lo spazio o per illuminare il viso dei singoli partecipanti. Sono presenti anche diversi nuovi effetti di Realtà Aumentata che permettono ad esempio di festeggiare compleanni o fare un campeggio virtuale con amici rimanendo in casa.

Messenger Rooms è progettato tenendo privacy e sicurezza in cima alle priorità: «Facebook» dichiara l’azienda «Non vede o ascolta le chiamate». La persona che crea la Stanza può scegliere chi può vederla e chi può partecipare, deve essere presente per avviare la conversazione e può rimuovere gli ospiti in qualsiasi momento.

E’ possibile segnalare una Stanza o inviare un feedback se si ritiene che abbia violato gli standard della comunità di Facebook. Dato che Facebook non visualizza o ascolta le chiamate, le segnalazioni non includeranno l’audio o il video della Stanza.

Facebook Messenger Rooms è disponibile in test in Italia già da questa settimana e verrà esteso nel resto del mondo nelle prossime settimane.

