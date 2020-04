Il mouse Logitech G203 con Lightsync aggiunge gli effetti di luce ai vostri giochi

Una novità piccola ma decisiva quella che Logitech ha apportato ad uno dei suoi mouse da gaming più abbordabili dal punto di vista del prezzo in rapporto alle funzioni offerte. Si tratta del mouse G203 che negli scorsi giorni è stato aggiornato con la tecnologia Lightsync, che apporta notevoli potenziamenti dal punto di vista dell’illuminazione RGB.

Il design a sei pulsanti resta infatti lo stesso così come sono sempre 8.000 i DPI a disposizione dell’utente. Identica anche la frequenza di polling, ovvero la frequenza con cui il mouse segnala la sua posizione al computer, pari a 1.000 Hz (mille volte al secondo).

Mentre il modello precedente, il Logitech G203 Prodigy, era dotato soltanto di un sistema RGB che forniva una piacevole illuminazione dei bordi e del logo impresso sul dorso, il nuovo Logitech G203 Lightsync va a potenziare proprio questo aspetto attraverso un rinnovato sistema di luci LED personalizzabili tramite il software G HUB di Logitech.

Oltre a poter creare e salvare cinque diversi preset e personalizzare i sei pulsanti a disposizione (rotellina inclusa), è infatti possibile sincronizzare l’illuminazione al ritmo della musica in riproduzione sul computer o sui colori predominanti della scena mostrata sul monitor in quel preciso istante.

Trattandosi di un mouse per videogiocatori si possono sincronizzare gli effetti di luce non solo in base al gioco ma anche a seconda della scena della partita in corso. La tecnologia Lightsync include inoltre nuovi effetti di colore, incluso quello arcobaleno.

Logitech G203 Lightsync è e resta un mouse da gioco entry-level, rappresentando quindi una alternativa economica e valida per chi cerca qualità e risparmio in un unico prodotto. Sarà disponibile a partire da maggio al prezzo di 40,99 euro in due varianti di colore, bianco oppure nero. Sarà disponibile anche su Amazon a questo indirizzo.