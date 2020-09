Facebook unisce i messaggi di Messenger e Instagram

All’inizio dello scorso anno è trapelato il progetto di Facebook di unire tutti i suoi servizi di messaggistica Messenger, Instagram e WhatsApp in una sola piattaforma più attenta alla privacy: le prime sperimentazioni sono iniziate quest’anno in agosto e ora arriva l’annuncio ufficiale.

Facebook ha unificato i servizi di messaggistica di Messenger e Instagram portando così sul social fotografico una serie di funzioni finora disponibili esclusivamente su Messenger. Oltre alle chat colorate, le reazioni e le emoji, ora anche gli utenti Instagram possono rispondere ai messaggi semplicemente con uno scorrimento del dito.

Ora è possibile agli utenti iscritti a solamente una delle app di comunicare con amici e familiari che invece usano esclusivamente l’altra app. Arrivano gli adesivi, la funzione per guardare insieme i video di Facebook, la possibilità di condividere i contenuti preferiti con un massimo di 5 amici o gruppi e altro ancora. L’icona dell’aeroplano per chat e messaggi in alto a destra nell’interfaccia di Instagram viene ora sostituita dalla classica icona di Messenger.

L’unione dei servizi di messaggistica di Messenger e Instagram è annunciata ufficialmente dal colosso dei social e indicata come presto in arrivo, così è possibile che il rilascio sua graduale e non visibile per tutti subito. Ora al progetto di unificazione totale manca solo un altro tassello, ma quello più importante, cioè quello di unificare le chat di Messenger, Instagram e anche di WhatsApp.

L’idea è quella di consentire agli utenti, anche se iscritti soltanto a uno dei tre servizi, di comunicare con gli utenti iscritti agli altri due (e viceversa), ampliando così esponenzialmente le possibilità di interazione. L’infrastruttura sarà la stessa per tutti, garantendo la privacy e la sicurezza alle conversazioni grazie a una solida crittografia end-to-end.

