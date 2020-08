Facebook unifica Messenger con i messaggi di Instagram

Il piano di unificare tutte e tre le piattaforme di messaggistica di Facebook (Whatsapp, Messenger e Instagram) non è ufficiale ma è ben noto fin dallo scorso anno: ora il colosso dei social sembra pronto per il primo passo che unifica Messenger con i messaggi diretti di Instagram.

Tramite un aggiornamento rilasciato nell’ultimo weekend gli utenti di Instagram in USA hanno potuto scegliere di iniziare usare Messenger in sostituzione dei messaggi diretti di Instagram. Una schermata mostra le icone delle due app affiancate spiegando che chi lo desidera può iniziare a sfruttare subito le chat colorate, le reazioni con emoji incluse, la gesture che permette di rispondere ai messaggi individuali semplicemente con uno scorrimento.

Si tratta di funzioni da tempo disponibili su Messenger: se l’utente decide di abbandonare i messaggi diretti di Instagram per passare a Messenger, l’icona di quest’ultimo sostituisce la sezione messaggi del social fotografico. Di fatto l’aggiornamento porta in un colpo solo diverse funzionalità di Messenger su Integra ma in realtà al momento non risulta ancora possibile scrivere e mandare un messaggio a un utente Facebook direttamente da Instagram.

L’aggiornamento risulta disponibile per diversi utenti che vivono in zone diverse degli Stati Uniti, così sembra non trattarsi di un test effettuato su un numero limitato di account e in una sola zona circoscritta, come segnala The Verge da cui riportiamo una schermata. Molto probabilmente sono ancora in corso i lavori per unificare le chat di Whatsapp, Messenger e Instagram: nelle prossime ore il social potrebbe anche attivare la possibilità di comunicazione diretta via messaggi tra gli utenti di Facebook e Instagram tramite Messenger.

Il passo successivo sarà l’inclusione anche di WhatsApp, ma forse prima di questo sarà rilasciato l’aggiornamento che permetterà di sfruttare lo stesso account Whatsapp su più dispositivi, una funzione in lavorazione da tempo che sembra sempre più vicina nel tempo.

