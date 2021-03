Per iPhone la fedeltà aumenta, cala per Android

Un nuovo sondaggio suggerisce che la fedeltà al marchio iPhone è aumentata, mentre di conseguenza gli utenti Android sono diventati meno fedeli al brand del robottino verde, e più propensi a passare a un altro marchio. E pensare che nel 2019 i dati erano davvero diversi.

Il sondaggio, condotto da SellCell all’inizio di marzo 2021, ha coinvolto oltre 5.000 utenti di smartphone che possedevano vari modelli delle marche più popolari. I risultati suggeriscono che gli utenti di iPhone sono più fedeli e meno disposti a passare a un altro marchio rispetto alle loro controparti che utilizzano Android.

La fedeltà al marchio per Apple ha raggiunto il massimo storico del 92%, rispetto al 90,5% in un sondaggio SellCell nello stesso periodo nel 2019. Durante lo stesso periodo, la fedeltà al marchio Samsung è scesa dall’85,7% al 74%. Anche i risultati di SellCell indicano che gli utenti di iPhone sono circa il 18% più fedeli all’ecosistema Apple rispetto ai proprietari di Samsung.

Mentre solo l’8,1% degli utenti di iPhone ha dichiarato di voler passare a un altro marchio, circa il 26% degli utenti Samsung ha indicato che lo farà con il prossimo aggiornamento dello smartphone. Tra questi potenziali switcher, il 53% ha affermato che avrebbe acquistato un iPhone. La privacy è la ragione principale per il 31,5% di questi switcher.

Non è solo Samsung a perdere lealtà nei risultati del sondaggio. La fedeltà al marchio tra gli utenti di Google Pixel, LG e Motorola è diminuita. Per la linea Google Pixel, la fedeltà alla marca è diminuita del 18,8% in due anni.

Una sottile maggioranza degli intervistati, il 46,6%, ha anche affermato che iPhone 12 è l’attuale miglior smartphone di punta. Ciò rispetto al 30,4% che ha affermato che Samsung Galaxy S21 è stata la migliore serie di punta sul mercato. Quando si è trattato di spiegare questo attaccamento e la fedeltà a iPhone, il 45% ha affermato di apprezzare il marchio, il 24% ha affermato di essere troppo legato all’ecosistema e il 16% ha affermato di non avere motivo di trasferirsi altrove.

Percentuali utenti iPhone fedeli al brandColoro che hanno detto che avrebbero scelto un altro marchio hanno citato una migliore tecnologia (38%) e una preferenza per il design di altri produttori (26,4%) come ragioni principali per il passaggio.

Quando è stato chiesto, poi, di scegliere il proprio modello preferito di smartphone attuale, il 17% degli intervistati ha scelto iPhone 12 e il 12,7% ha scelto iPhone 12 Pro Max. Il Galaxy S21 è arrivato terzo con l’11,4%, mentre iPhone 12 Pro si è classificato al quarto posto con il 10,6%. Al quinto posto il Samsung Galaxy S21 Ultra con il 10%. SellCell ha condotto lo studio tramite sondaggio online tra il 3 marzo e il 10 marzo 2021. Ha coinvolto più di 5.000 utenti di smartphone dai 18 anni in su negli Stati Uniti e includeva 2.000 utenti iPhone, 2.000 utenti Samsung, 400 utenti Google Pixel e 600 utenti Motorola o utenti LG.

Sembra così che Apple sia riuscita a invertire una tendeza rilevata solo pochi anni fa, quando la fedeltà a iPhone era in calo mentre aumentava quella per i dispositivi Android. Secondo un altro report di questi giorni invece gli iPhone 12 non raggiungono le stesse velocità sulle reti 5G possibili invece su diversi terminali Android.

