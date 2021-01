La giornalista e docente Monica Lozano nel consiglio di amministrazione di Apple

Monica Lozano, imprenditrice e giornalista, fa ora parte del Consiglio di Amministrazione di Apple. A farlo sapere è il CEO della Casa di Cupertino, Tim Cook, elogiando la donna che, a quanto pare, è approdata al board di Apple dopo una lunga ricerca.

Monica Lozano, che continuerà a essere presidente e CEO della College Futures Foundation (fondazione che aiuta le minoranze ad accedere ai college americani), è stata per 30 anni redattrice di La Opinion, rivista statunitense in lingua spagnola, sensibilizzando l’opinione pubblica su temi quali la mortalità infantile e l’AIDS.

“Monica è stata una vera leader e una pioniera nelle attività commerciali, nel settore dei media e nel cerchio sempre più ampio delle imprese filantropiche, con l’obiettivo di un futuro più equo nelle nostre scuole e nelle vite di tutte le persone”, ha riferito Tim Cook in una dichiarazione. “I suoi valori e l’ampiezza della sua esperienza contribuiranno ad aiutare la crescita di Apple, all’innovazione, e ad essere una forza positiva per i nostri team, gli utenti e la comunità”.

“Ho sempre ammirato l’impegno di Apple all’idea che la tecnologia, al suo meglio, dovrebbe consentire a tutte le persone di migliorare la loro vita e creare un mondo migliore”, ha dichiarato Lozano. “Non vedo l’ora di lavorare con Tim, Artur Levinson, e gli altri membri del consiglio di amministrazione per aiutare Apple a portare avanti questi valori e creare una storia di cooperazione proficua”.

Anche Arthur Levinson, attuale presidente del consiglio di amministrazione di Apple, ha dato il benvenuto alla nuova arrivata. “Monica è stata una pioniera in qualsiasi organizzazione che ha avuto la fortuna di beneficiare della sua visione e della sua competenza”, ha riferito Levinson. “Dopo una ricerca approfondita e fruttuosa, sono più che sicuro del positivo impatto che Monica avrà sul nostro consiglio e su Apple nel complesso”, ha continuato ancora Levinson.

Lozano è stata in precedente presidente sia del Consiglio dei Reggenti dell’Università della California, sia della Weingart Foundation; in precedenza è stata nel consiglio di amministrazione di The Walt Disney Company.