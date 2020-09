Film in compagnia ma a distanza, Disney+ prova la nuova funzione WatchGroup

Guardare un film in compagnia, ma ognuno da casa sua. Così si combatte la noia al tempo del coronavirus, ma chissà, magari un giorno diventerà la normalità. Questo cronista spera di no ma intanto anche Disney si sta attrezzando per permettere di mantenere un minimo di socialità quando il mondo non ce lo permette, quantomeno nel modo in cui siamo soliti fare.

L’azienda infatti starebbe testando una nuova funzione denominata WatchGroup che permette agli abbonati Disney+ di sintonizzarsi sullo stesso film e guardarlo insieme pur mantenendo la distanza fisica. Possono collegarsi fino a sei persone contemporaneamente ma al momento è tutto in fase embrionale. Sono pochi gli abbonati che possono già provarla ed è soltanto regalata ai canadesi. Inoltre, non tutti i contenuti sono supportati ma solo quelli che presentano l’icona della nuova funziona nella scheda del film.

L’idea, secondo le indiscrezioni, è quella di renderla disponibile per tutti entro questo autunno, giusto in tempo per alleggerire una possibile seconda ondata di COVID-19. Al momento non si sa nient’altro se non quello che si è riusciti ad appurare tramite le schermate che sono state condivise su Reddit da alcuni utenti all’inizio di questa settimana.

Questa funzione non è nuova nel mondo della televisione in streaming. Il più rapido ad implementarla è stato Netflix che, già il 21 marzo, quindi nella fase più critica dell’emergenza, consentiva ai propri abbonati di guardare lo stesso film dai propri computer, con tanto di chat integrata per commentare in tempo reale le scene che ciascuno stava guardando in quel momento. O magari per sparlare su un amico che hanno in comune. Stessa cosa ha fatto Hulu lo scorso maggio e adesso anche Disney+, anche se per il rilascio pubblico bisognerà attendere ancora un pochino.

