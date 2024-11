Disponibile Final Cut Pro 11 per Mac, aggiornamento versione iPad e nuovo update di Logic Pro.

Pubblicità

Apple ha annunciato la disponibilità di Final Cut Pro 11, nuova versione del software di montaggio video digitale per Mac, insieme ad aggiornamenti di Final Cut Pro per iPad, Final Cut Camera e Logic Pro.

Tra le novità di Final Cut Pro 11 strumenti quali la “Magnetic Mask” (maschera magnetica) alimentata dall’intelligenza artificiale e che permette di isolare persone, oggetti e forme in qualsiasi filmato, senza dover ricorrere a uno schermo verde o a un rotoscoping manuale che richiede molto tempo; altra novità è l’attesa funzionalità “Transcribe to Captions” (solo sui Mac con CPU Apple Silicon) per creare automaticamente didascalie dall’audio parlato nella timeline grazie a un modello linguistici AI che, secondo Apple garantisce velocità e precisione.

Final Cut Pro 11 per Mac offre anche il supporto per l’importazione, l’editing e la distribuzione di progetti di video spaziali direttamente su Vision Pro con la possibilità di aggiungere titoli, correggere colore ed applicare effetti, condividere progetti spaziali che possono essere visualizzati su Apple Vision Pro.

Altra novità che riguarda la versione Mac è la possibilità di ridurre il disordine nel browser nascondendo automaticamente le clip originali quando si creano clip sincronizzate o multicamera. È possibile usare lo zoom verticale per adattare le altezze dei clip alla timeline, nuovi effetti di Picture in Picture e Callout, nuove transizioni modulari, nuove scorciatoie da tastiera per le attività più comuni nel browser e nella timeline. Gli utenti di macOS Sequoia possono sfruttare estensioni multimediali di terze parti per supportare la riproduzione e l’editing di un maggior numero di formati video.

Final Cut Pro per iPad 2.1 migliora le funzionalità di editing touch con il supporto di novità quali “Enhance Light” e “Color” per migliorare automaticamente il colore, il bilanciamento del colore, il contrasto e la luminosità di video o immagini fisse utilizzando un potente e innovativo effetto per ottimizzare luce e colore, basato sull’apprendimento automatico.

Gli inchiostri “Live Drawing” (disegno in tempo reale) permettono di aggiungere animazioni personalizzate ai video con i nuovi inchiostri acquerello, matita, penna stilografica e linea uniforme.

Il feedback aptico consente di ottenere feedback mentre si effettuano modifiche e si spostano i progetti con l‘Apple Pencil Pro.

È possibile mettere in evidenza i contenuti visivi con nuovi effetti per modificare l’inquadratura, aggiungere sovrapposizioni video con transizioni modulari e perfezionare i contenuti con ancora più preset per gradazioni di colore e colonne sonore. Si possono modificare file multimediali con il supporto della timeline per il recording da 90, 100 e 120 fps. È possibile regolare in modo dinamico le dimensioni e la posizione del visore in modalità PiP (Picture in Picture) e anche la versione aggiornata per iPad offre nuove abbreviazioni da tastiera per svolgere le attività più comuni nel browser e nella timeline.

Final Cut Camera 1.1, l’app di recording per iPhone, integra il supporto per le registrazioni 4K120 fps con iPhone 16 Pro, la possibilità di applicare lookup table (LUT) nelle preview durante la registrazione, e di registrare in Log e HEVC per maggiori flessibilità e intervallo dinamico e la possibilità di ottenere i file di dimensioni ridotte.

Sul versante della composizione musicale, beat-making, produzione e beat-making, Logic Pro per Mac 11.1 e Logic Pro per iPad 2.1 offrono il supporto al plug-in Quantec Room Simulator.

È possibile aggiungere il suono del riverbero hardware di Quantec QRS e Quantec Yardstick, indicata come “la simulazione di ambiente acusticamente più accurata mai realizzata”, selezionare il modello vintage Quantec QRS per aggiungere uno spazio acustico naturale alla musica conservandone il carattere sonoro, scegliere Quantec Yardstick con i suoi algoritmi di simulazione di ambiente per modellare in modo più accurato spazi acustici.

Un menu dedicato in Logic Pro semplifica la ricerca e l’aggiunta di plug-in; è possibile usare comandi da tastiera per cercare e aggiungere rapidamente i plugin, senza fare clic su un channel strip, e cercare facilmente per categoria, per nome dell’azienda o una parte del nome del plugin.

Altri miglioramenti di Logic Pro riguardano la possibilità di trascinare i channel strip per organizzare il layout del mixer, inviare un mix direttamente a Memo Vocali per ascoltarne un’anteprima su iPhone, iPad o Apple Watch. È possibile fare clic tenendo premuto il tasto Command su qualsiasi slot per rimuovere rapidamente i plugin, impostare rapidamente l’input, l’output, la sorgente del sidechain o l’instradamento dei bus utilizzando la ricerca integrata nel menu; si possono usare i comandi da tastiera per spostare le selezioni dello strumento Marquee in tutte le direzioni.

Per quanto riguarda le librerie di suoni, è disponibile il nuovo pacchetto di suoni “Melodie modulari” con centinaia di loop realizzati da sintetizzatori hardware con cavi patch e una raccolta di patch di sintetizzatore Alchemy.

Requisiti e prezzi

Final Cut Pro 11 per Mac è disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti della versione precedente ed è venduto a 349,9€ sul Mac App Store; il requisito minimo è macOS 14.6 o versioni successive con almeno 8GB di memoria RAM.

Final Cut Pro per iPad 2.1 si scarica dall’App Store e richiede un iPad con chip M1 o seguenti, oppure un iPad mini (con chip A17 Pro) e iPadOS 17.6 o seguenti. È richiesto un abbonamento annuale (49,00€) o mensile (4,99€) mediante gli acquisti in-app.

Final Cut Camera 1.1 si scarica gratis dall’App Store e richiede iOS 17.6 o versioni successive.

Logic Pro per Mac 11.1 è disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti della versione precedente, è venduto 229,99 € sul Mac App Store e richiede macOS 14.4 o versioni successive.

Logic Pro per iPad 2.1 è disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti della versione precedent; si scarica dall’App Store e richiede un acquisto in-app (49€ l’anno o 4,99€ al mese); richiede iPadOS 18.1 o versioni successive e un dispositivo con chip A12 Bionic o versioni successive.