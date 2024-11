L’IA di Apple è Apple Intelligence, quella di Microsoft sarà Windows Intelligence

Pubblicità

Microsoft sembra intenzionata a modificare i generici riferimenti alle funzionalità AI di Windows, l’insieme di strumenti ai quali in futuro si dovrebbe far riferimento a “Windows Intelligence”.

A riferirlo è il sito The Register spiegando che alcuni elementi controversi non saranno eliminati (es. la funzionalità Recall) e che riferimenti a “Windows Intelligence” sono stati individuati nella build 24H2 di Windows 11.

Microsoft ha investito massicciamente nell’AI, facendo riferimento a queste funzionalità in modo generico ma l’approccio di Apple, che definisce l’insieme di varie tecnologie come “Apple Intelligence“ (giocando con l’acronimo AI) deve avere fatto accendere qualche lampadina dalle parti di Redmond che ora avrebbe intenzione di legare il nome del suo sistema operativo alle funzioni AI.

In attesa di annunci ufficiali da parte di Microsoft, il leaker Albacore ha condiviso sul suo profilo X (Twitter) alcune immagini della pagina Impostazioni di Windows 11: in una di queste si vede una pagina sulla privacy che lascia intuire l’uso della denominazione “Windows Intelligence”. In una pagina nascosta delle Impostazioni, nella sezione “Generative AI” c’è un ulteriore riferimento; stessa cosa in “Attività recente”, sezione che dovrebbe mostrare la cronologia delle richieste AI degli ultimi 7 giorni

Placeholder page for what will eventually become Windows Intelligence settings. Should let you toggle WI system-wide, then user-wide, as well as browse recent activities that tapped into WI resources. pic.twitter.com/iuKjZZfiRh — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) November 10, 2024

Microsoft ha in precedenza usato il termine “Windows Intelligence” per speciali aggiornamenti di sicurezza di Windows. Non è dato sapere quando la denominazione “Windows Intelligence” verrà ufficialmente usata: Microsoft potrebbe annunciarla o anticiparla prima della fine dell’anno, ma non è da escludere che ulteriori dettagli emergeranno soltanto all’inizio del 2025. Restano intanto da chiarire questioni che riguardano etica e privacy: con la possibilità di permettere a varie app di accedere a funzionalità AI e alla cronologia delle richieste, sarà fondamentale monitorare determinate scelte al fine di garantire il rispetto dei diritti degli utenti.

