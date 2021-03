Fine supporto per Microsoft Edge Legacy

La versione legacy di Microsoft Edge è il browser basato su EdgeHTML, attualmente il browser predefinito sui PC Windows 10. La multinazionale di Redmond ad agosto 2020 ha fatto sapere che il supporto per la versione legacy di Microsoft Edge sarebbe terminato il 9 marzo 2021. Infatti la versione moderna di Microsoft Edge si basa su Chromium, lo stesso “motore” di Chrome, ed è stato rilasciato a gennaio 2020. Quest’ultima versione è disponibile per Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 ma è possibile scaricarlo anche nelle versioni per macOS, iOS e Android.

Il nuovo Microsoft Edge si basa, come già detto, su Chromium ed è stato rilasciato il 15 gennaio 2020. È compatibile con tutte le versioni supportate di Windows e macOS. La versione aggiornata di Edge vanta velocità, prestazioni e compatibilità ottimali per i siti web e le estensioni, oltre alle funzionalità di sicurezza e privacy notevolmente migliori rispetto al passato.

L’ultima versione di Edge offre miglioramenti relativi al lettore PDF integrato, a anche novità tra le quali un nuovo menu nella barra degli strumenti che permette di gestire meglio le estensioni (piccole app che aggiungono funzionalità al browser), sulla falsariga di raccolte e preferite (funzione utile per chi ama installare e provare diverse estensioni). Imteressante anche la possibilità di sincroizzare schede e cronologia tra un sistema operativo e l’altro.

Tra chi fa notare gli svantaggi dell’uso del motore Chromium, il rischio di monopolizzare il mercato dei browser, creando una base di riferimento troppo ampia su cui si dovranno appoggiare i software più popolari per il rendering dei siti Internet, rendendo a dir poco complesso per i concorrenti cercare di ottenere spazio. Anche Opera e Brave usano lo stesso motore. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a Microsoft Edge sono disponibili qui.

Il nuovo Microsoft Edge è disponibile per Mac, si scarica da qui, Windows, Android e anche in versione per iPhone e iPad su App Store.