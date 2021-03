Samsung Unpacked arriva prima di Apple il 17 marzo

Sono passati appena due mesi da quando Samsung ha tenuto l’evento Unpacked per annunciare la serie Galaxy S21, ma la società sta già diramando inviti per un altro evento che prevede di tenere il 17 marzo alle ore 16 italiane. Ecco cosa potrebbe presentare.

Se facciamo riferimento allo stesso periodo dello scorso anno, samsung diede modo al pubblico di conoscere Galaxy Z Flip. Samsung non ha parlato dei pieghevoli al suo evento Unpacked di gennaio scorso, quindi è possibile che questo evento di marzo possa proporre qualcosa su questo fronte. Peraltro, la società stessa annuncia che arriverà “qualcosa di fantastico”.

Un’altra possibilità è, invece, quella che Samsung presenti il nuovo PC Windows 10 basato su Exynos con GPU AMD. Tuttavia, non manca una terza strada, anche molto accreditate. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’evento potrebbe essere il palco ideale per presentare i nuovi dispositivi di fascia media di Samsung.

Si tratterebbe della serie Galaxy A, che potrebbe finalmente ottenere i giusti riconoscimenti, con un evento tutto a loro dedicato. Data la crescente importanza di questi terminali, anche e soprattutto per i profitti dell’azienda, non saremmo sorpresi se fosse così. Di recente, infatti, la fascia media degli smartphone è quella che più riesce ad attirare l’attenzione degli utenti: si tratta ormai di dispositivi che vantano caratteristiche tecniche importanti, ma con un prezzo certamente più raggiungibile dai più.

Naturalmente, per scoprire cosa ha presentato Samsung nell’occasione, non vi resta che tornare tra le nostre pagine il 17 marzo alle ore 16:00. Per quanto riguarda Apple invece per ora non è ancora arrivato nulla di ufficiale da Cupertino, ma secondo le anticipazioni la prossima presentazione potrebbe svolgersi martedì 23 marzo.

The moment of awesome we’ve all been waiting for: Unpacked, March 17, 2021. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/SvzP7ugttO — Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 9, 2021

