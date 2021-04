Firefox 88, più sicurezza e via il supporto FTP

Tra le novità di Firefox 88, rilasciato lunedì 19 aprile, un importante cambiamento riguarda la modalità con la quale il browser gestisce la proprietà “window.name”. In precedenza questa proprietà era mantenuta tra le schede, ed era possibile ottenere particolari dettagli quando un utente passava da un sito all’altro.

“Le aziende che si occupano di tracciamento online hanno abusato l’uso di questa proprietà per ottenere informazioni e veicolato la proprietà per trasportare dati tra siti”, spiega Tim Huang, Firefox Privacy engineer di Mozilla nel blog aziendale. Gli sviluppatori hanno confinato i dati memorizzati nella proprietà in questione impedendo che eventuali dati sensibili possano essere letti da altri siti o da tracker che sfruttano questi dettagli per identificare gli utenti o leggere la cronologia di navigazione. Tornando al sito precedente, Firefox ripristina il valore della proprietà. L’utente non si accorge di nulla, ma tutto serve a migliorare la privacy.

Altre novità di Firefox 88 sono il supporto dei moduli PDF con JavaScript e i margini personalizzati per la stampa nell’unità di misura locale. Non è più supportato il protocollo FTP (perché da tempo non offre protezione adeguata giacché il trasferimento avviene in chiaro) e non viene più mostrato l’avviso relativo all’accesso a microfono o fotocamera, se l’accesso è stato già garantito allo stesso dispositivo sullo stesso sito nella stessa scheda negli ultimi 50 secondi.

Firefox 88 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

