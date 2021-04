Già pronti gli accessori per AirTag di terze parti

Da tempo è noto che Apple è al lavoro per presentare i nuovi tracker “AirTags”, accessori di cui sappiamo di tutto e la cui presentazione ufficiale potrebbe avvenire questa sera in occasione dell’evento “Spring Loaded”. Da anni Cupertino lavora a tracker per gli oggetti, piccoli dispositivi da applicare a chiavi, zaini, borse, chiavi e così via, utili per ritrovarli tramite smartphone se si perdono da qualche parte.

Foto di oggetti legati ad Airtag circolano da tempo e le ultime arrivano dal “leaker” UnclePan che sul sito di microblogging cinese Weibo mostra una serie di supporti in plastica o siliconici utili per ospitare gli Airtag a guinzaglio o a tracolla.

Il sito MacRumors ha pubblicato delle immagini con altri accessori di terze parti del tutto simili, creati con un materiale che sembra del tutto simile al fluoroelastomero che Apple usa in alcuni suoi accessori. Accessori di questo tipo sono prodotti da brand quali Nomad aend Spigen’s Cyrill e sono stati individuati su eBay, presso Walmart, Etsy e altri rivenditori online.

Gli Airtag si fissano facilmente su chiavi, borse ma si può fare indossare anche al proprio animale domestico. Se pensiamo che l’oggetto/animale perso sia nelle vicinanze ma non riusciamo a trovarlo, basterà usare l’app “Dov’è” per individuarlo.

Apple ha recentemente aggiornato l’infrastruttura dell’app “Dov’è” permettendo di rintracciare anche prodotti di terze parti. Cupertino ha inoltre annunciato una bozza delle specifiche tecniche per i produttori di circuiti che verranno divulgate nei prossimi mesi. Queste specifiche permetteranno ad altri produttori di sfruttare la tecnologia Ultra Wideband nei dispositivi Apple dotati di chip U1, permettendo così un’esperienza più precisa e il rilevamento della direzione quando i dispositivi sono nelle vicinanze.

