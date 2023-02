Myst Mobile disponibile per iPad e iPhone

Ne avevamo parlato pochi giorni addietro e ora è arrivato. Lo studio Cyan Worlds ha rilasciato il remake di Myst per iPad e iPhone, in occasione dei 30 anni del titolo originale.

Non è un semplice porting del mitico gioco che all’epoca era venduto su CD-ROM (si dice che abbia contribuito non poco ad accelerare le vendite di lettori CD per computer) ma sono stati rivisti vari elementi grafici e gli effetti sonori.

L’atmosfera è quella misteriosa e affascinante del titolo originale, un mondo parallelo, in cui il giocatore può interagire, cominciando a vagabondare in una misteriosa isola.

Se non avete mai giocato a Myst, sappiate che si tratta di un’avventura da giocare con tranquillità e pazienza, pensando come risolvere vari enigmi per andare avanti, facendo funzionare misteriosi macchinari presenti sull’Isola delle Nebbie e nei vari mondi paralleli che è possibile visitare.

Il giocatore, come accadrebbe nel mondo reale, non può trasportare oggetti in grandi quantità e non ha a disposizioni aiuti di alcun tipo, come se fosse veramente trasportato in un’altra dimensione, dalla quale dover poi trovare una via di fuga. L’unico modo per uscirne fuori è esplorare i luoghi, raccogliere indizi e interagire con le ambientazioni.

Myst Mobile richiede un dispositivo con un chip A12 Bionic e quindi può girare anche su un iPhone XS o un iPad 8, anche se per ottenere il meglio da grafica ed effetti vari sarà bene usare dispositivi più recenti. Gli sviluppatori riferiscono di ottimizzazioni specifiche per i chip M1 e M2 con grafica in grado di competere con quella che si otterrebbe dalle console (il “motore” grafico sfruttato è Unreal Engine 4). Sono supportati tastiere, mouse e anche gamepad.

Myst Island richiede iOS 14 / iPadOS 14 o versioni successive e un dispositivo con chip A12 Bionic o versioni successive. Il gioco si scarica gratuitamente dall’App Store e la versione competa si ottiene con gli acquisti in-app (11,99€).

Recentemente, Cyan ha anche riferito di un remake di Riven (il sequel di Myst) senza specificare però su quali piattaforme sarà disponibile.