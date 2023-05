L’adattatore per fotocamere da Lightning a USB 3 non funziona con iOS 16.5

L’adattatore per fotocamere da Lightning a USB 3– l’accessorio di Apple che consente di scaricare foto e video dalla fotocamera digitale a iPad o iPhone – non funziona dopo l’aggiornamento a iOS 16.5.

Lo riferisce il sito Macrumors citando lamentele di diversi utenti. Quando si collega l’adattatore in questione a iPad o iPhone, si dovrebbe aprire automaticamente l’app Foto, permettendo all’utente di scegliere le foto e i video da importare, e poi organizzarli in album. L’adattatore permette inoltre di collega ad iPad Pro altre periferiche USB come hub, adattatori Ethernet, interfacce audio e MIDI, lettori di schede CompactFlash, SD, microSD e molto altro.

Dopo l’aggiornamento a iOS 16.5 e iPadOS 16.5 diversi utenti lamentano di non riuscire più ad alimentare qualsiasi dispositivo collegato alle due porte.

Il malfunzionamento è dovuto probabilmente a un bug degli update del sistema operativo, un problema che Apple dovrebbe risolvere con un futuro aggiornamento.

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la beta 1 dei futuri aggiornamenti a iOS 16.6 e iPadOS 16.6, ma la versione definitiva di questi sistemi operativi richiederà ancora diverse settimane ed è dunque probabile che Apple rilascerà un update minore a iOS 16.5.1 e iPad 16.5.1 per risolvere questo bug e altri bug minori individuati dopo l’ultimo aggiornamento.