Fitbit Ace 3 monitora attività e sonno dei bambini

Fitbit annuncia Fitbit Ace 3, evoluzione del tracker di attività e sonno che aiuta i bambini dai 6 anni in su a sviluppare sane abitudini e a divertirsi con tutta la famiglia. In aggiunta alle funzioni dei modelli precedenti, Ace 3 offre nuovi quadranti orologio animati e accessori che motivano i più piccoli a muoversi ed esprimere il loro stile individuale.

Con una batteria che dura fino a 8 giorni e un design resistente all’acqua, Ace 3 tiene alto il divertimento per un’intera settimana. I preordini di Ace 3 sono aperti con disponibilità globale dal 15 marzo al prezzo di 79,95 euro. Ace 3 aiuta i bambini a connettersi con il proprio benessere, incoraggiandoli a restare attivi e dormire il tempo necessario per fare il pieno di energie. Il tracker motiva i più piccoli a raggiungere l’obiettivo di 60 minuti attivi giornalieri inviando promemoria al polso per accumulare almeno 250 passi ogni ora: questa opzione può essere personalizzata durante l’orario scolastico.

I bambini possono impostare facilmente i loro obiettivi e monitorare l’attività visualizzando le statistiche sul display touchscreen luminoso e intuitivo, configurare timer e tracciare il tempo trascorso con il cronometro. Grazie alle funzioni di monitoraggio del sonno, promemoria per andare a dormire e sveglie silenziose, i genitori possono incentivare i figli a seguire una routine di riposo più regolare e aiutarli a sviluppare abitudini sane. Nell’app Fitbit i bambini possono connettersi con amici e familiari approvati dai genitori, partecipare alle sfide di famiglia e festeggiare i traguardi raggiunti con medaglie e trofei virtuali.

Fitbit Ace 3 trasforma l’attività in un gioco divertente con quadranti orologio animati che cambiano e si evolvono man mano che i bambini si avvicinano al loro obiettivo durante la giornata. Con i nuovi quadranti orologio Coniglietto, Marziano e Navicella spaziale, oltre a 20 quadranti orologio classici, i bambini possono personalizzare il dispositivo e renderlo unico.

I ragazzi hanno inoltre la possibilità di cambiare lo stile del tracker sostituendo il cinturino con accessori intercambiabili. Prossimamente Ace 3 sarà il primo dispositivo che porterà al polso dei bambini alcuni dei loro personaggi animati preferiti: i Minions. Con due cinturini disponibili nei colori Cattivissimo Blu e Nero Minions, oltre a nuove funzioni e opzioni Minions in arrivo, gli amati personaggi della famosa serie di animazione saranno sempre al polso dei più piccoli.

E mentre i bambini restano motivati, i genitori hanno la certezza che la privacy dei loro figli è al sicuro, in quanto è possibile creare un account di famiglia – fortemente raccomandato per i bambini di età inferiore ai 12 anni e obbligatorio per l’utilizzo di Ace 3 – per accedere ai controlli e alle opzioni di protezione sulla privacy.

Tramite l’account di famiglia Fitbit su app, i genitori possono accedere alla “Vista genitore” e visualizzare l’attività dei loro figli, scegliere cosa mostrare ai bambini sull’app e approvare le richieste di amicizia. Parallelamente, i bambini possono utilizzare il loro Ace 3 in “Vista bambino” su app per sviluppare abitudini sane e visualizzare le statistiche principali, come attività e sonno, amici approvati dai genitori, quadranti orologio, avatar e medaglie. L’esperienza Ace 3 è inoltre progettata per rispettare gli standard sulla privacy dei bambini, tra cui COPPA negli Stati Uniti e GDPR in Europa.

Grazie al processo di configurazione intuitivo con un account Fitbit di famiglia, i genitori possono connettere Ace 3 con dispositivi iOS e Android per muoversi insieme ai loro figli. I bambini che possiedono uno smartphone potranno ricevere notifiche di chiamate direttamente al polso per restare sempre connessi con genitori, familiari e amici. Una volta configurato e caricato al 100%, Ace 3 consente ai bambini di trascorrere meno tempo a ricaricare il dispositivo e più a muoversi grazie alla batteria che dura fino a 8 giorni.

Fitbit Ace 3 è disponibile al preordine sul sito del costruttore e presso i principali rivenditori, anche a partire da questa pagina di Amazon, con disponibilità globale a partire dal 15 marzo 2021. Ace 3 è disponibile al prezzo di 79,95 euro con cinturini Classic in silicone comodo e resistente nei colori Nero con fibbia Rosso sport o Blu cosmico con fibbia Verde spaziale ed è caratterizzato da un design con bumper per proteggere il dispositivo da urti e cadute. Prossimamente saranno inoltre disponibili i cinturini intercambiabili Minions con dettaglio a rilievo al prezzo di 29,95 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Fitbit sono disponibili qui.

