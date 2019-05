Fitbit Ace 2, il bracciale fitness per bambini ora è a prova di nuoto

Lo scorso anno Fitbit presentò Ace, il primo fitness tracker per bambini in vendita in Italia a partire da inizio estate e recensito dalla nostra redazione in collaborazione con un tester d’eccezione. A distanza di un anno l’azienda ha rilasciato un interessante aggiornamento che porta con sé tre principali novità.

Innanzitutto è sceso il prezzo, da 99,99 euro a 69,95 euro (già in vendita anche su Amazon), il che lo rende ancora più abbordabile per tutte quelle famiglie che desiderano mettere al polso del proprio figlio uno strumento di questo genere senza però dover affrontare spese elevate.

Come l’originale, Fitbit Ace 2 traccia l’attività fisica, la qualità del sonno e incoraggia il movimento proponendo una serie di sfide a tappe. Permette inoltre di impostare promemoria, sveglie, timer e avvisi di chiamata, grazie all’abbinamento Bluetooth con lo smartphone.

Rispetto al precedente, questo nuovo modello appare più resistente soprattutto in prossimità del display, con ampie cornici che lo rendono forse meno elegante ma certamente più adatto al polso “distratto” di un bambino. Inoltre l’azienda dichiara che Fitbit Ace 2 è a prova di nuoto, quindi si può indossare tranquillamente anche in spiaggia e in piscina.

L’autonomia dichiarata è sempre di cinque giorni con una sola ricarica, inoltre il bambino può accedere alla funzione Kid View dell’app di Fitbit per analizzare la propria attività in qualsiasi momento. A tal proposito la società dichiara che il numero di calorie bruciate e la percentuale di grasso corporeo non gli verrà mai mostrata, mostrando solo informazioni positive e che evitano scoraggiamenti.

I genitori invece avranno a disposizione una visione completa dei dati raccolti attraverso la propria applicazione ed eventualmente calibrare la dieta onde evitare diabete ed obesità infantile. L’accesso a questa particolare versione dell’app gli consentirà infine di gestire anche l’account del proprio figlio ed approvare o rifiutare eventuali richieste di amicizia.

Il nuovo bracciale smart Fitbit Ace 2 è già disponibile su Amazon.