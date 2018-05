Fortnite Android, arriverà entro l’estate

Finalmente Fortnite Android è in dirittura d’arrivo: è il team di sviluppo ad annunciare che il prodotto arriverà su Google Play Store entro l’estate.

Finalmente per Android: ci siamo, dopo essere approdato su console e App Store per dispositivi iOS, lo shooter multiplayer del momento è pronto a sbarcare anche sui dispositivi Google e sarà entro l’estate sul Google Play Store.

A comunicarlo è direttamente Epic Games attraverso un post sul blog ufficiale. Non c’è ancora, purtroppo, una data di rilascio precisa nel giorno, ma non v’è dubbio che siamo ormai agli sgoccioli. Fortnite sta per arrivare su Android, comunica il team di sviluppo in via ufficiale. L’obiettivo è di rilasciarlo per questa estate. Epic è consapevole del fatto che sono in molti ad attendere il suo arrivo su Google Play Store, ma promette che l’attesa sarà interamente ripagata. Inoltre, sarà lo stesso team a fornire prima di tutti i dettagli sula release del prodotto.

Fortnite per dispositivi mobili, come ha più volte ribadito lo stesso sviluppatore, è lo stesso gioco PvP a 100 giocatori che gli utenti hanno imparato ad amare su PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac. Manca ancora Nintendo Switch, ma considerando il successo della console, è facile ipotizzarne l’arrivo a breve.

Il giocatore dovrà costruire il proprio forte e lottare per sopravvivere, entrando in un gioco di squadra con gli amici, che si trovino dall’altra parte del mondo o, perché no, nell’altra stanza.

Fortnite Android sarà caratterizzato dallo stesso gameplay della controparte iOS, quindi non solo stesso gameplay delle sue controparti console e desktop, ma anche cross-platform, con possibilità per i giocatori di sfidare utenti PlayStation 4, PC e giocatori Mac, grazie ad una partnership tra Epic Games e Sony.

L’arrivo di Fornite su iOS conferma il costante impegno di Epic Games di rendere il proprio gioco disponibile su tutte le piattaforme videoludiche esistenti, con la stessa grafica di qualità della controparte console, e con la stessa tipologia d’azione, quindi senza alcun limite.

Al momento è possibile testare gratis la versione per iPhone e iPad. Fornite iOS è compatibile con iPhone 6S, SE o versioni più recenti, così come su iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad Pro e iPad 2017. Richiede iOS 11 o successivo. Si scarica direttamente da qui come applicazione universale.