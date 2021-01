Apple pubblica tre spot su privacy e ambiente

Ufficialmente Apple ha quasi sempre snobbato la più importante fiera di elettronica di consumo al mondo, ma negli ultimi anni ne ha approfittato per pubblicizzare il suo impegno e le sue tecnologie a tutela della privacy dei dati degli utenti: quest’anno nella prima giornata del CES 2021 in edizione solo online e digitale, Apple pubblica tre mini spot dedicati alla privacy e anche all’impiego dei materiali riciclati.

I nuovi spot Apple appena pubblicati su YouTube hanno una durata compresa tra solamente 10-14 secondi. Il primo mini video intitolato Dati di Face ID spiega che i dati raccolti con il sistema di riconoscimento del volto Face ID sono memorizzati su iPhone e non trasmessi e conservati nel cloud, una soluzione che rende l’autenticazione biometrica di Cupertino non solo sicura ma anche assolutamente privata.

Il secondo spot Apple dedicato alla privacy riguarda invece Apple Pay «Progettato in modo che neanche Apple sappia cosa compri». Ma questa non è l’unica soluzione per tutelare privacy e sicurezza della piattaforma di pagamenti digitali di Cupertino.

Infatti una volta che l’utente ha inserito il suo numero di carta di credito per impiegarla con Apple Pay, il numero non viene condiviso con i terminali dei negozi e i sistemi delle società da cui si acquista: al suo posto viene impiegato un codice creato ad hoc valido solo per una transazione e creato nuovamente per ogni singola transazione.

Infine il terzo spot Apple pubblicato nel giorno di inizio del CES 2021 spiega che Apple recupera l’alluminio impiegato per il telaio degli iPhone per costruire gli chassis di Apple Watch. Tutti e tre i mini spot Apple fanno parte della serie «There’s more to iPhone», in Italia tradotta con «In un iPhone c’è di più».

