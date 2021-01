Le spedizioni di Mac sono aumentate del 16% nel 2020

Le spedizioni Mac nel 2020 sono aumentate del 16%, una crescita superiore alle media di mercato che permettono a Cupertino di confermarsi quarto costruttore di computer al mondo, seppur a distanza rispetti ai numeri dei primi tre costruttori di PC Windows.

Per il mercato dei computer il 2020 segna una crescita dell’11% per un totale di 297 milioni di unità, la più alta crescita annuale fin dal 2010 e il volume di unità più consistente fin dal 2014. Secondo gli analisti di Canalys la crescita è trainata esclusivamente dai computer portatili, segmento che è aumentato di ben il 44% per un totale di 235,1 milioni di pezzi. Viceversa le spedizioni di sistemi desktop e workstation fissi sono diminuite del 20% rispetto al 2019, raggiungendo un totale di 61,9 milioni di unità.

Apple è il quarto costruttore al mondo con spedizioni Mac nel 2020 di 22,6 milioni di unità e una quota di mercato che aumenta dal 7,2% del 2019 al 7,6% dell’anno scorso. Al terzo posto Dell con 50 milioni di unità spedite e una quota di mercato del 16,9%. Al secondo posto HP con 67,57 milioni di unità e il 22,8% di mercato, infine al primo posto Lenovo con 72,62 milioni di unità e una quota del 24,5%.

Per l’anno appena iniziato gli analisti di Canalys prevedono che il mercato diventerà ancora più competitivo, trainato dalle richieste di mercato degli utenti con nuove esigenze e modelli d’uso. Nei primi mesi dell’anno potrebbe verificarsi una scarsità di offerta per le basse scorte di chip e componenti.

Per differenziare la propria offerta i principali costruttori concentreranno la propria attenzione alle novità sul fronte dei processori e dell’hardware, oltre che sui sistemi operativi. In particolare Canalys indica un possibile aumento della concorrenza tra Apple e Microsoft sul versante dei processori personalizzati, ma anche aggiornamenti e nuove funzioni di Windows e Chrome per attrarre gli utenti da altre piattaforme.

