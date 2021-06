Foxconn e Pegatron aumentano i bonus per iPhone 13

Nelle settimane precedenti l’inizio della produzione di un nuovo iPhone i partner di Apple assumono personale: quest’anno Foxconn e Pegatron aumentano sensibilmente i bonus per i dipendenti in vista dell’inizio produzione di iPhone 13.

Mentre a maggio il bonus di Foxconn per gli operai che scelgono di rimanere in azienda era di 5.500 yuan, circa 720 euro, contro i 5.000 yuan dello scorso anno, ora il bonus è aumentato fino a 8.000 yuan, circa 1.050 euro. Le somme indicate sono corrisposte a chi ha già lavorato e decide di rimanere nel mega stabilimento Foxconn di Zhengzhou, una delle fabbriche di smartphone più grandi e moderne al mondo, dedicata per lo più alla produzione di iPhone per conto di Apple.

Ricordiamo che lo stipendio per un lavoratore nella catena di produzione iPhone è di circa 5.000 – 6.000 yuan al mese lavorando 6 giorni la settimana, salario rilevato lo scorso anno, quindi i bonus di cui sopra eguagliano e in molti casi superano un mese di stipendio. Stesso discorso per Pegraton, come riporta Economic Daily, che per lo stabilimento di Shanghai ha aumentato i bonus da 5.500 yuan fino a 8.500 yuan, circa 1.110 euro.

La grande corsa alle assunzioni alla vigilia della produzione di un nuovo iPhone solitamente è gestita da società esterne e interinali, ma sia Foxconn che Pegatron oltre a rincorrere ai bonus, stanno anche procedendo con assunzioni dirette, come indica South China Morning Post. Sono previsti bonus anche per gli operai che raccomandano conoscenti e persone da assumere.

A differenza del 2020 per i ritardi dovuti alla pandemia, si prevede che la produzione di iPhone 13 inizierà con le tempistiche tradizionali e che il lancio avverrà a settembre: rimane da vedere se il nome sarà davvero questo perché in USA e non solo il numero 13 non piace molto e non solo ai superstiziosi.

Tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.