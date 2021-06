WhatsApp per iPhone invia interi pacchetti di adesivi

Al momento è una funzione disponibile solo nella versione beta per iPhone di WhatsApp ma presto arriverà anche su Android e si spera in breve tempo anche nella distribuzione ufficiale per tutti: ci riferiamo alla possibilità per l’utente di inviare ai propri contatti interi pacchetti di adesivi.

Questa possibilità è disponibile a partire dalla versione 2.21.120.13 della app in versione beta. Gli utenti che hanno accesso e la possono installare possono verificare la presenza della funzione aprendo il negozio WhatsApp Sticker Store, selezionare un pacchetto di adesivi per visualizzarne i dettagli e poi verificare la presenza del pulsante per inoltrare il pacchetto in questione. Si tratta di una icona con la forma di una piccola freccia blu posizionata nell’angolo in alto a destra, proprio a fianco del nome del pacchetto di adesivi.

Al momento però c’è anche una limitazione, perché la possibilità di inviare interi pacchetti di adesivi con WhatsApp in beta per iPhone risulta possibile esclusivamente con i pacchetti ufficiali, non invece quelli resi disponibili da terze parti, come rileva WABetaInfo. Solitamente le funzioni più interessanti che appaiono nella versione beta di WhatsApp vengono successivamente introdotte anche nelle versioni distribuite tramite App Store e Google Play Store. Non è escluso che quando sarà disponibile per tutti il team di WhatsApp permetterà anche di inviare e inoltrare interi pacchetti di adesivi anche se forniti da terzi.

Da anni sentiamo parlare della possibilità di usare WhatsApp in app su più dispositivi con lo stesso account utente, sopratutto con una versione ad hoc per iPad: Mark Zuckerberg ha recentemente dichiarato che questa funzione super richiesta diventerà presto realtà.

Ricordiamo che negli scorsi giorni la piattaforma di messaggistica di proprietà Facebook ha cambiato idea e non applicherà alcuna restrizione agli utenti che non accettano le nuove condizioni d’uso. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di WhatsApp sono disponibili qui.