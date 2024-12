Fujifilm INSTAX WIDE 400, l’istantanea in formato XXL

Pubblicità

Nel mondo delle fotocamere istantanee analogiche la Fujifilm INSTAX WIDE 400 si distingue per il suo formato WIDE, offrendo cioè uno spazio maggiore per immortalare i ricordi più belli.

È facile da usare, anche per chi è nato nell’epoca del digitale e non ha mai preso in mano una fotocamera analogica, in quanto mette a disposizione diversi controlli automatici come quello per l’esposizione e la regolazione del flash.

C’è anche l’autoscatto, perciò si può usare anche realizzare foto di gruppo in cui si vuole essere tra i protagonisti dello scatto: basta ruotare la ghiera per impostare il timer su incrementi di 4, 6, 8 o 10 secondi, poi mettersi in posa e aspettare che il conto alla rovescia LED vi indichi il momento dello scatto.

Molto interessante l’accessorio per la regolazione dell’angolazione che si può impostare tra due altezze diverse adattando facilmente l’inquadratura in base alle necessità del momento anche quando non si ha un treppiede a disposizione (a tal proposito facciamo comunque notare la presenza dell’attacco a vite standard per treppiede).

Per facilitare la messa a fuoco questa fotocamera mette a disposizione due modalità: la Normale per le foto di tutti i giorni, e la modalità Paesaggio appositamente progettata appunto per catturare i panorami.

Chi vuole può anche aggiungere una lente close-up e poter così fotografare anche i dettagli di oggetti vicini senza grosse perdite nella qualità dell’immagine.

In confezione c’è anche la tracolla in modo da poterla tenere appesa al collo o mettersela in spalla ed averla sempre pronta all’uso.

Per chi vuole solo stampare nel formato Wide disponibile con WIDE 400 è disponibile la stampante stand-alone Link che si collega via Bluetooth al cellulare, sia esso iPhone che Android, e permette di passare dal digitale al reale in pochi minuti utilizzando sempre le stesse pellicole WIDE Film. Da questo autunno sono disponibili per Link anche i driver per Windows e Mac (10.15 Catalina e 11 o superiore) che permettono la stampa via Bluetooth.

Dove comprare

Fujifilm INSTAX WIDE 400 costa 159,99 € ed è in vendita anche su Amazon. Al momento è in corso una promozione che vi permette di comprarla in sconto a 132,99 €.

Come dicevamo usa le pellicole WIDE Film, che misurano circa 11 x 9 centimetri (esclusa la cornice bianca, l’immagine avrà una dimensione pari a 10 x 6 centimetri circa). Fuji le vende anche su Amazon in pacchi da 20 a 24 €, ovvero 1,20 € a foto. Anche Link si può acquistare su Amazon.

