Vipps è la prima alternativa ad Apple Pay su iPhone

Pubblicità

Proseguono i cambiamenti e le aperture imposte ad Apple nell’Unione Europea al fine di conformarsi al Digital Markets Act DMA. Tra i cambiamenti predisposti dal colosso di Cuprtino, alcuni riguardano i pagamenti contactless con nuove API che permettono agli sviluppatori di integrare la tecnologia NFC nelle app di banking e wallet in tutto lo Spazio Economico Europeo.

Nella UE, inoltre, Apple ha dovuto predisporre controlli che consentono all’utente di impostare come scelta predefinita un’app di pagamento contactless di terze parti, o un’ app marketplace alternativa.

Vipps, app di pagamento molto diffusa in Norvegia, è tra le prime ad annunciare la compatibilità della sua soluzione con il chip NFC di Apple. A partire da oggi, gli utenti possono sfruttare i suoi servizi al posto di Apple Pay per effettuare pagamenti contactless con iPhone.

Diversi video sono stati caricati sul canale YouTube di Vipps per mostrare il funzionamento. È possibile pagare aprendo l’app dedicata e scegliendo una carta, e – come accennato – anche sostituire in toto Apple Pay.

Per l’installazione si passa dalle Impostazioni dell’app in questione su iPhone: una sezione dedicata consente di selezionare e impostare questa ‘app di pagamento come default. Il pagamento funziona alla stregua di Apple Pay: con un doppio tocco sul pulsante laterale di iPhone e la verifica di autenticazione tramite Face ID oppure Touch ID.

L’amministratore di Vipps ha dichiarato: “Abbiamo combattuto a lungo per essere sullo stesso piano di Apple e ci sembra quasi surreale lanciare finalmente la nostra soluzione. Si tratta di una battaglia rara ed emozionante tra il marchio più potente del mondo e Vipps”.

SpareBank 1, DNB e «più di 40 altre casse di risparmio» sono tra i primi istituti supportati da Vipps, che ha già dichiarato che altri ancora arriveranno in seguito. La novità funziona attualmente su tutti i terminali di pagamento che accettano le carte BankAxept. Le carte Visa e Mastercard saranno supportate “prima delle vacanze estive”.

È di pochi giorni addietro la notizia di Apple pronta ad aprire a terze parti anche il Tap To Pay. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.