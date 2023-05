Futuri iPhone con display più grandi per fotocamera periscopica

Tra le motivazioni che avrebbero spinto Apple a prevedere display leggermente più grandi (6,3” e 6,9″) per i futuri iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, c’è la necessità di fare spazio a un sensore più grande (+12%) per la fotocamera principale che offrirà zoom periscopico.

È una indiscrezione che circola sul social cinese Weibo; un utente che sembra ben informato riferisce di indiscrezioni che arriverebbero da addetti ai lavori nel settore.

L’indiscrezione di un display più grande per i futuri iPhone non è nuova (ne avevamo parlato qui) e questo aspetto nascerebbe dalla necessità di avere più spazio per componenti interni, inclusa la struttura per lo zoom periscopico, con lenti e sensori che dovrebbero permettere di ottenere risultati di qualità ancora più elevata rispetto a quanto possibile ora.

La voce di futuri iPhone 16 Pro e 16 Pro Max con display più grande è stata riportata anche dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, spiegando genericamente che dovrebbe permette di migliorare l’hardware della fotocamera e forse consentire anche di sfruttare una batteria di capacità maggiore.

Le indiscrezioni circolate finora su iPhone 15 Pro Max riferiscono un nuovo teleobiettivo con ottica periscopica, esclusiva del modello top di gamma. L’anno seguente, questo sistema arriverà sia su iPhone 16 Pro, sia su iPhone 16 Pro Max.

Sono circolate voci secondo le quali Apple offrirà uno zoom ottico (senza perdita di qualità) fino a 5x-6x (altre voci parlano di 10x), sensore da 12 megapixel da 1/3 pollici con focale f/2.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine.

Le lenti periscopiche consentono di ottenere uno zoom ottico con una portata maggiore, sfruttando un prisma e una serie di lenti (specchi ad angolo per far rimbalzare la luce dalla lente), ottenendo un livello di dettagli migliore, senza bisogno di creare un telefono di spessore maggiore.

La nuova serie di iPhone 15, ricordiamo, è attesa per settembre di quest’anno. Per scoprire tutto ciò che sappiamo su iPhone 15 Pro è possibile fare riferimento direttamente a questa pagina, mentre qui trovate tutti sul modello standard e Plus