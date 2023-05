iPhone 16 Pro e Pro Max avranno uno schermo ancora più grande

L’iPhone 15 avrà uno schermo leggermente più grande di quello di iPhone 15, ma i futuri iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max che Apple dovrebbe presentare nel 2024 integreranno display ancora maggior 6,3″ e 6,9″.

A riferirlo è Ross Young, analista e CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Young ha riferito al sito MacRumors che le indicazioni sulle dimensioni dei display da 6,3″ e 6,9″ sono arrotondate e che le dimensioni con due cifre decimali saranno indicate durante il suo intervento alla Display Week conference di Los Angeles il 23 maggio. Young non ha riferito se anche gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus avranno display leggermente più grandi.

Gli attuali iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max vantano display con diagonale rispettivamente da 6,1″ e 6,7″; se le dimensioni di 6,3″ e 6,9″ saranno confermate, si tratterà delle diagonali maggiori di sempre, con i telefoni di Apple che continueranno man mano ad adottare schermi leggermente più grandi.

Young vanta una tradizione di indiscrezioni che si sono rivelate esatte sul versante display dei prodotti Apple; ha in precedenza correttamente previsto l’arrivo della tecnologia ProMotion su iPhone 13 Pro, i MacBook Pro da 14″ e 16″, dell’iPad di sesta generazione con display da 8,3″ e altro ancora.

Prima di iPhone 16 e iPhone 16 Pro dovremmo ovviamente gli iPhone 15. Come accennato nel nostro articolo dedicato a questo nuovo modello in arrivo in autunno, anche gli iPhone 15 Pro dovrebbero incrementare le dimensioni dei display andando dai 6,1 pollici dell’iPhone 14 Pro e 6,7 pollici a 6,2 a 6,8 pollici.

Aumenti di piccoli punti percentuali solitamente sono dovuti a modifiche attuate sul design del display o dello chassis non ad un reale aumento delle dimensioni fisiche del dispositivo. Ad esempio per iPhone 15 l’incremento si dice sarà dovuto a bordi ridotti e leggermente curvi. In