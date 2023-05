Le lenti periscopiche forse solo su iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max potrebbe essere l’unico modello della futura serie a integrare la fotocamera periscopica.

A riferirlo è un “leaker” lasciando intendere che specifici componenti potrebbero essere riservati al modello top di gamma.

Le lenti periscopiche consentono di ottenere uno zoom ottico con una portata maggiore, sfruttando un prisma e una serie di lenti (specchi ad angolo per far rimbalzare la luce dalla lente), ottenendo un livello di dettagli migliore, senza bisogno di creare un telefono di spessore maggiore.

Da tempo circolano voci secondo le quali Apple avrebbe intenzione di integrare nei futuri modelli di iPhone Pro una lente periscopica con zoom ottico 5x (altre voci ancora parlano di 10x).

Il leaker @URedditor afferma di avere ricevuto conferme secondo le quali il sistema delle lenti periscopiche, che consentirà un’escursione maggiore dello zoom rispetto ai modelli attuali, sarà una esclusiva di iPhone 15 Pro Max.

La gola profonda non ha indicato ulteriori dettagli, affermando che questi ultimi, almeno per ora, non possono essere rivelati; rispondendo ad ogni modo a una domanda di un follower se il layout del sistema di fotocamera sarà diverso, ha replicato: “Non proprio”.

Indiscrezioni su un possibile nuovo tipo di fotocamera con le lenti telescopiche sugli iPhone 15 circola da tempo; l’analista Ming-Chi Kuo ha in precedenza riferito che le lenti periscopiche dovrebbero essere esclusiva dei modelli 15 Pro e l’anno seguente di tutti gli iPhone 16; successivamente l’analista ha corretto il tiro, affermando che solo i modelli Pro top di gamma integreranno lenti periscopiche.

Gli schemi CAD degli iPhone 15 Pro circolati recentemente confermano il tasto azione e mostrano un comparto fotocamere più grande ma non colossale. Tra le differenze principali dei modelli 15 Pro rispetto ai modelli standard, il nuovo chip Apple A17, atteso come il primo processore al mondo costruito con processo di produzione a 3 nanometri, per prestazioni superiori e consumi ridotti.