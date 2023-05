In Italia la prima stampante 3D che utilizza polvere di legno

Solid World Group, azienda che si occupa di tecnologie digitali, stampa 3D e additive manufacturing, ha fatto sapere di aver avviato la distribuzione in Italia della prima stampante 3D che utilizza polvere di legno come materiale additivo.

Il modello della stampante 3D è lo “Shop System Forust Edition” della casa statunitense Desktop Metal, indicata come la prima al mondo in grado di utilizzare polvere di legno. Dalla combinazione di due sottoprodotti dell’industria del legno, ovvero lignina e segatura, la macchina può produrre parti in legno isotrope e sostenibili con materiali di scarto derivanti da alberi usati, ad esempio, per la costruzione di case e per componenti di arredo. Tra i più importanti settori di utilizzo vi è quello automobilistico, dove la stampante 3D può realizzare parti di interni di auto in legno. La stampante permette inoltre di produrre oggettistica o componentistica per settori consumer, interior design, arredamento e strumenti musicali.

La gestione e progettazione della stampa attraverso la “Shop System Forust Edition” di Desktop Metal è digitalizzata: il software di proprietà di Solid World Group permette sia la progettazione dei pezzi da stampare che la gestione del processo additivo di realizzazione, offrendo all’utente la possibilità di creare il pezzo e di realizzarlo secondo le proprie esigenze.

Una stampante – riferisce SolidWorld – è stata già fornita a Trentino Sviluppo SPA, società di sistema della Provincia autonoma di Trento. arà utilizzata all’interno dei laboratori di ProM Facility, il centro di sviluppo prototipi al Polo Meccatronica di Rovereto, per attività di ricerca industriale ed innovazione, oltre che per la prototipazione di componentistiche. La stampante è attualmente in fase di installazione e sarà operativa entro l’inizio dell’estate. I prezzi non sono stati comunicati.