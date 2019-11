Galaxy S11 come iPhone 11, atteso un super upgrade della fotografia

E’ già da tempo che anticipazioni, rapporti e indiscrezioni parlano di Galaxy S11 come di un probabile smartphone concentrato sulla fotografia, una strategia che Cupertino ha impiegato con successo per la generazione iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Adesso, sulla base di quanto scoperto dal codice dell’app camera della multinazionale dei Galaxy, si scopre che molto probabilmente nei nuovi Galaxy S11 in arrivo nei primi mesi del 2020, saranno aggiunte nuove modalità di scatto e ripresa, che potrebbero confermare l’idea di un prossimo terminale con potenti qualità fotografiche.

Insieme al supporto per la fotocamera della risoluzione 8K a 30fps e scatti da 108MP, Samsung sta lavorando a molte nuove modalità foto e video per i suoi prossimi smartphone. Queste modalità sembrano davvero impressionanti e includono Director’s View, Night Hyperlapse, Single Take Photo, Vertical Panorama e filtri personalizzati.

Le nuove modalità vengono svelate, almeno nei nomi, dall’APK della nuova app camera, che le mostra nel codice, anche se di certo non sono ancora utilizzabili. La prima modalità, chiamata Director’s View permetterà di bloccare un soggetto in vista e anche di “selezionare chi è in primo piano”. Oltre a questo consentirà di “Toccare le anteprime a sinistra per passare da un obiettivo all’altro”. Toccando a destra si salterà da un primo piano ad un soggetto. Si tratta di una funzionalità simile a quella proposta dall’app iOS Filmic Pro su iPhone 11.

Con Hyperlapse notturno l’utente, molto probabilmente, potrà creare hyperlapse in notturna, anche se avrà bisogno di mantenere molto fermo il terminale durante la ripresa. Lo scatto Single Take Photo consentirà all’utente di “Iniziare a scattare foto per catturare la scena in una serie di immagini e brevi video”. Dopo l’elaborazione di tutte le foto e i video, l’utente sarà in grado di vedere una raccolta di ciò che ha appena scattato.

Grazie ai Panorami verticali, invece, sarà finalmente possibile riprendere panorami in linea verticale, anziché solo orizzontale, e con i filtri personalizzati Samsung sembra voler aggiungere nei Galaxy S11 nuovi modi di trasformare le proprie foto. La fotocamera di Samsung attualmente supporta i filtri nelle impostazioni della modalità bellezza, ma ciò potrebbe estendere la funzionalità con ulteriori modifiche personalizzate.

Samsung sta lavorando a molte nuove funzionalità fotografiche per i suoi prossimi smartphone, concentrandosi particolarmente sulla fotografia. In passato il colosso sudcoreano ha introdotto le nuove modalità anche per le line up di terminali esistenti, così è verosimile che le nuove modalità non siano soltanto un’esclusiva Galaxy S11. Tutti gli articoli di macitynet sul mondo Android sono disponibili da questa pagina.

La grande attenzione e i miglioramenti al comparto fotografico sono una delle caratteristiche più apprezzate in assoluto nella gamma iPhone 11 e iPhone 11 Pro: tutto quello che c’è da sapere sgli smartphone Apple è in questo approfondimento di macitynet. Ricordiamo che anche per gli iPhone 2020, indicati da alcuni come iPhone 12 Pro, è previsto un refresh totale anche di design, e l’inserimento di una fotocamera sul retro con tecnologia a tempo di volo.