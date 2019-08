Samsung svela il sensore camera da 108 megapixel per smartphone da paura

La corsa per la fotocamera perfetta su smartphone non conosce sosta: Samsung che ha appena presentato i nuovi Galaxy Note 10, alza ancora l’asticella mostrando il nuovo sensore Samsung da 108 megapixel. Il nome completo è Isocell Bright HMX, componente sviluppata in collaborazione con Xiaomi.

Non solo la risoluzione elevatissima ma anche le dimensioni sono da record nel campo dei sensore per smartphone. Misura infatti 1/1,33 pollici, all’incirca tre quarti di un sensore Sony RX100 VII che misura un pollice.

L’incremento spinto dei pixel nei sensori per fotocamera non garantisce da solo immagini di qualità superiore, questo perché a parità di dimensioni la luce catturata viene suddivisa tra un numero maggiore di pixel, ognuno di dimensioni piccolissime. Questo inconveniente è compensato nel nuovo sensore Samsung da 108 megapixel dall’incremento della superficie della componente, oltre che dalla tecnologia Samsung Tetracell. Quest’ultima unisce funzionalmente 4 pixel per catturare più luce, in pratica producendo immagini alla risoluzione di 27 megapixel.

Il tutto verrà abbinato alla tecnologia Samsung Smart-ISO che seleziona in automatico valori ISO bassi in condizioni di luce ottimali, oppure valori ISO superiori in scarsa luminosità. In ogni caso è probabile che i terminali che impiegheranno questo nuovo sensore Samsung metteranno a disposizione degli utenti anche controlli manuali per gestire impostazioni e parametri di scatto, per poter scegliere se sfruttare appieno la risoluzione di 108 megapixel o di ridurla per ottenere immagini migliori in condizioni di luce più impegnative.

La risoluzione totale è di 12.032 x 9.024 pixel con la possibilità di registrare video fino alla risoluzione 6K da 6.016 x 3.384 pixel a 30 frame al secondo. Tra i primi terminali attesi con il nuovo super sensore Samsung da 108 megapixel un nuovo modello di Xiaomi Redmi. L’inizio della produzione del sensore è indicata per questo mese di agosto, così è probabile che non dovremmo attendere molto per vederlo in azione.

Per quanto riguarda iPhone 2019 sono attese le evoluzioni di iPhone XS Max, XS e iPhone XR con tripla camera nei modelli top e doppia nel terminale con schermo LCD. Uno dei nuovi modelli potrebbe essere battezzato iPhone Pro.