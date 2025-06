Se avete questi iPhone e iPad dite addio a Youtube

Dopo WhatsApp, anche YouTube taglia il supporto a diversi iPhone e iPad: otto modelli storici restano esclusi. E in questo caso, la restrizione è persino più severa di quella imposta da Meta.

L’aggiornamento alla versione 20.22.1 dell’app per iOS e iPadOS richiede infatti iOS 16 o iPadOS 16, in pratica il sistema operativo minimo di due anni fa. Una scelta che taglia fuori un blocco ben più consistente e anche recente di dispositivi rispetto a quelli esclusi da Whatsapp, alcuni dei quali sono ancora piuttosto utilizzati.

Parliamo di

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1ª generazione)

iPad Air 2

iPad mini 4

iPod touch (7ª generazione)

Tutti questi dispositivi si fermano a iOS 15 e quindi non possono più ricevere nuove versioni dell’app. Al momento il programma continua a funzionare, ma senza aggiornamenti né supporto: col tempo, si arriverà all’interruzione completa.

YouTube non sta facendo nulla di più punitivo rispetto ad Apple. Anzi, è stata proprio Cupertino a innescare la dismissione, visto che l’assenza di supporto a iOS 16 sui vecchi modelli è ciò che rende impossibile far girare le versioni più recenti dell’app.

La scelta di abbandonare il supporto ai vecchi dispositivi non è solo una questione tecnica: le versioni più recenti di iOS offrono maggiore sicurezza, migliori prestazioni e un set di strumenti più evoluto, senza i quali molte delle funzioni moderne – come la gestione avanzata della privacy, l’elaborazione video più efficiente o l’integrazione con altre app – non possono essere implementate o funzionerebbero in modo instabile. Continuare a supportare iOS 15, insomma, significherebbe frenare lo sviluppo dell’app per tutti gli altri.

Cosa resta da fare

Gli utenti colpiti da questi cambiamenti hanno davanti poche alternative, anche se in questo caso la situazione è meno drastica rispetto a chi è stato escluso dagli aggiornamenti di WhatsApp. Per l’applicazione di messaggistica infatti non c’è via d’uscita: se il dispositivo non supporta almeno iOS 12, si è esclusi del tutto.

Per YouTube, si può ancora usare la versione web su m.youtube.com, ma con funzionalità ridotte: niente modalità offline, niente Picture-in-Picture, interfaccia meno comoda.