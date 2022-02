Samsung Galaxy S22 e S22+ puntano tutto sulla fotografia

Come ampiamente rivelato dalle numerose anticipazioni, per i nuovi smartphone top di gamma Galaxy S22 e S22+ Samsung mantiene il design della generazione precedente con lievi miglioramenti, intervenendo invece più ampiamente su hardware e prestazioni, soprattutto nel comparto fotografico.

Galaxy S22 e S22+ includono una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP. Con le funzionalità Nightography della serie Galaxy S22, come il sensore più ampio rispetto a Galaxy S21 e S21+ 5G e la tecnologia Adaptive Pixel, la fotocamera è progettata per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio.

Potenziato anche il ricorso all’Intelligenza Artificiale che migliora dettagli e qualità delle foto. In Modalità Ritratto con il nuovo AI Stereo Depth Map i soggetti raffigurati appariranno al meglio, anche nei dettagli più piccoli, grazie all’algoritmo AI. Avviene lo stesso anche quando il soggetto è un animale: la nuova Modalità Ritratto di Galaxy S22 e S22+ consente al pelo degli animali di risultare definito e non assimilato allo sfondo, in modo da ottenere scatti del proprio animale domestico sempre perfetti.

La fotocamera frontale è da 10 megapixel. Nelle riprese video la nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente l’inquadratura della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita. Entrambi i dispositivi sono potenziati dalla tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento.

Entrambi i dispositivi sono dotati di schermo adattivo Dynamic AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, da 6,1 pollici in Galaxy S22 e da 6,6 pollici per Galaxy S22+. Cambia invce il livello di luminosità massima: S22 ha un picco di luminosità di 1.300 nit, mentre S22+ raggiunge un picco di 1.750 nit.

Per rendere i dispositivi più belli e resistenti, per la prima volta Samsung ha realizzato gli chassis con Armor Aluminum, mentre fronte e retro sono realizzati in Gorilla Glass Victus, uno speciale vetro resistente impiegato per la prima volta negli smartphone. Per i modelli venduti in Europa il processore di serie è Samsung Exynos 2200 octa core realizzato con processo produttivo a 4 nanometri.

I due modelli offrono batteria e ricarica diversi. Il modello S22 offre una batteria da 3.700 mAa con ricarica fino a 25W via cavo e fino a 15W wireless. Invece il modello S22+ offre una batteria da 4.500 mAh con ricarica veloce fino a 45W con cavo e sempre a 15W in wireless.

Galaxy S22 e S22+: prezzi e disponibilità

Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono preordinabili a partire dal 9 febbraio (consegne dall’11 marzo) sul sito Samsung e nei negozi fisici e online in quattro colorazioni: Phantom Black, Phantom White, Green, e Pink Gold. Solo sul sito Samsung sono nelle seguenti colorazioni esclusive: Violet, Sky Blue, Graphite, e Cream.

Galaxy S22 in Italia è disponibile da questa pagina di Amazon nella versione da 8GB + 128GB al prezzo consigliato di 879 €, invece nella versione da 8GB + 256GB a 929 €.

Galaxy S22+ da questa pagina di Amazon nella versione da 8GB + 128GB al prezzo consigliato di 1.079 €, invece nella versione da 8GB + 256GB a 1.129 €.

Gli utenti che acquistano Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members. Inoltre, acquistando Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ entro 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato.