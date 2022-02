iPhone è terzo in Italia e primo in Europa a fine 2021

Per l’anno 2021 il podio degli smartphone in Italia è ancora di Samsung (-22%) che insieme ad Apple (-24%) registra una flessione a doppia cifra: Apple con iPhone è terzo costruttore, tra i due si inserisce Xiaomi secondo marchio di terminali nel nostro Paese con una crescita del 34%.

Il podio degli smartphone in Italia per l’anno 2021 fotografato nei dati Canalys rispecchia più in generale quanto avviene tra i cinque costruttori top non solo nello Stivale ma in tutta l’Europa Occidentale: i marchi storici mantengono le posizioni ma con una flessione rispetto al 2020, mentre i dinamici marchi cinesi registrano tutti una crescita, in alcuni casi addirittura esplosiva come nel caso di Oppo e realme.

Sempre rimanendo in Italia la classifica dei primi cinque marchi nel 2021 è completata da Oppo quarto con una crescita del 111% e una quota di mercato del 12%, mentre realme che si piazza al quinto con il 6% di mercato registra una impressionante crescita del 1.989%. Numeri e percentuali mai visti prima.

I dati Canalys mostrano anche il mercato smartphone in Europa occidentale nell’ultimo trimestre 2021: in questo articolo riportiamo due tabelle pubblicate da CorCom. Apple è primo costruttore con il 35% di mercato ma con una flessione del -23% rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche Samsung che si piazza al secondo posto con il 30% registra un calo del -16%. Il dinamico trio di marchi cinese completa la classifica dei primi 5 costruttori top.

Xiaomi con il 13% cresce del 7%, Oppo è al quarto posto con il 6% di mercato e una crescita del 67%, infine la rivelazione dell’anno realme con il 4% di mercato e una crescita del 1.365%.

La situazione di mercato è destinata a cambiare nuovamente con l’introduzione appena avvenuta dei nuovi Galaxy S22 e Ultra, dei nuovi modelli dei costruttori cinesi e prossimamente anche con l’arrivo di iPhone SE di terza generazione con connettività 5G.