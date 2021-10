Gamesir T4 Mini è il pad per giocare in mobilità con Android, iPhone, iPad, Switch

Quando si tratta di pad per dispositivi mobili, GameSir è il brand che viene in mente tra i primi. Consolida la sua posizione all’interno di questo mercato, grazie all’ultimo Gamesir T4 Mini, il pad di piccole dimensioni, ideale dunque per giocare in mobilità. E’ disponibile per l’ordine.

Misura appena 143*83*53 mm, con un peso di appena 156 grammi. E’ compatibile con Switch, Android, iPhone, iPad e PC. Al momento lo si acquista in offerta su Aliexpress, dove costa appena 33 euro; peraltro, i primi 500 ordini riceveranno in regalo anche una custodia gratuita.

T4 mini, oltre ad essere un perfetto compagno per iPhone e dispositivi mobili, è perfetto per Switch nei giochi multiplayer, offrendo un’esperienza di gioco ottimale grazie al giroscopio a 6 assi integrato e i doppi motori asimmetrici che consentono più input di movimento come inclinazione e rotazione per un’esperienza più attiva e coinvolgente. I doppi motori asimmetrici creano effetti di vibrazione diversi sulle impugnature sinistra e destra, fornendo un vivido feedback di vibrazione per giochi di corse, combattimenti e sparatutto.

Lato iOS il controller assicura compatibilità MFi, ed è compatibile con Apple Arcade, mentre i giocatori Android sono liberi di giocare ai giochi supportati da HID. A livello di caratteristiche tecniche gode di quattro tasti frontali, due analogici, una croce direzionale, oltre agli immancabili dorsali.

Gode anche di retroilluminazione per creare un’atmosfera di gioco diversa in diversi scenari, che siano tesi o rilassanti, per fornire un più esperienza di gioco immersiva. Sono disponibili 9 colori opzionali, tra blu, rosso, verde, giallo, ciano, arancione, viola, rosa e arcobaleno, oltre a effetti ciclici a 8 colori.

Il T4 mini include una batteria integrata da 600 mAh per fornire fino a 10 ore di gioco con un breve tempo di ricarica di 3 ore. Di seguito le specifiche tecniche:

Piattaforma supportata: Switch, Android 9.0 o successivo, iOS 13 o successivo, Windows 7/10 o successivo

Connessione: Bluetooth 5.0 (per Switch, Android, iOS); Cablato (per PC)

Giroscopio a sei assi: Sì (solo per Switch)

Motori a vibrazione: Sì (solo per Switch e PC)

Modalità di sospensione automatica: Sì

Funzione Wake up Switch Console: Sì

Funzione Auto-Combo: Sì

Batteria: batteria al litio ricaricabile da 600 mAh

Dimensioni del prodotto: 143*83*53 mm/

Peso netto: 156 g

Dall’11 al 13 ottobre il T4 mini è disponibile su AliExpress a circa 29 dollari grazie ai coupon indicati nelle immagini. I primi 500 ordini su AliExpress riceveranno anche una custodia gratuita. Clicca qui per acquistarlo.