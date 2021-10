Garmin DriveSmart, i navigatori portatili per la guida affidabile

Garmin ha annunciato la nuova serie DriveSmart, con i modelli DriveSmart 66 e DriveSmart 76: una linea di navigatori GPS portatili progettati per offrire un’esperienza di guida semplice, immediata e affidabile.

I modelli Garmin DriveSmart 66 e DriveSmart 76 si presentano come una nuova generazione di navigatori GPS per auto che punta principalmente sulla facilità d’uso e sulla leggibilità dello schermo, caratteristiche che vanno ad aggiungersi alle già apprezzate qualità dei sistemi di navigazione dell’azienda statunitense. La nuova serie Garmin DriveSmart offre display nitidi ad alta definizione, rispettivamente da 6 e 7 pollici, che permettono ai conducenti di leggere chiaramente tutte le informazioni mostrate sul dispositivo.

Entrambi i modelli si propongono di diventare insostituibili compagni di viaggio, sia sulle tratte più lunghe, grazie alle mappe dettagliate e precaricate dell’Europa, che durante gli spostamenti quotidiani in città, dando la possibilità di ottenere informazioni accurate sulle Zone a Traffico Limitato, che potranno essere escluse dal percorso sulla base delle caratteristiche di classe e di alimentazione del proprio veicolo.

Non manca la possibilità di effettuare chiamate in vivavoce e di utilizzare l’assistente vocale per richiedere al dispositivo indicazioni stradali precise e dettagliate senza dover togliere le mani dal volante.

Conoscere nel dettaglio, e con adeguato anticipo, ciò che ci si troverà ad affrontare durante il viaggio è uno degli aspetti più importanti per la sicurezza in auto. Grazie alla funzione Driver Insights è possibile avere dati come il chilometraggio previsto, i tempi di percorrenza e gli eventuali costi da sostenere nel corso della giornata. Consente inoltre di evitare gli ingorghi grazie ad avvisi puntuali che suggeriscono strade alternative per aggirare i lavori in corso e gli incidenti lungo il percorso.

Garmin DriveSmart 66 e DriveSmart 76 sono dotati di numerose funzionalità che permettono di viaggiare in sicurezza e libertà. Tra queste, l’applicazione Garmin Drive che consente ai dispositivi di connettersi in modalità wireless con lo smartphone per avere accesso a informazioni come il traffico in tempo reale, le condizioni meteo, la ricerca dei parcheggi, le notifiche dai social e molto altro ancora. La nuova serie Garmin DriveSmart è disponibile al prezzo consigliato al pubblico a partire da 209,99 euro.

A settembre Garmin ha presentato CamperVan, il navigatore dedicato per chi viaggia con van e furgoni camper. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.