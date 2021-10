NIU fa il bis a Milano con il secondo flagship Store Isola

Niu raddoppia in quel di Milano e, dopo l’apertura del primo flagship Store in Italia nel 2019, NIU Store Navigli in Corso San Gottardo 9, l’azienda cinese tra i marchi più in crescita nella produzione di veicoli elettrici a due ruote ha inaugurato un secondo Flagship Store in Via Carlo Farini 52, in una posizione che il costruttore definisce “strategica” rispetto al primo negozio, così da coprire tutto il territorio milanese.

Lo store vanta circa 100mq nella zona Isola di Milano e permette di esporre tutta la gamma NIU e di accogliere la clientela che vorrà avvicinarsi al mondo degli scooter elettrici. Così come in tutti i flagship Store NIU, anche in questo sarà possibile effettuare dei test ride di tutta la gamma di scooter NIU.

A livello italiano, NIU STORE ISOLA è il quarto flagship Store del giovane marchio cinese, e si aggiunge al primo aperto a Milano nel 2019, a quello nella Capitale e a quello di Bergamo. Ulteriori aperture sul territorio nazionale sono previste nei prossimi anni per offrire una sempre crescente copertura commerciale.

La particolarità degli scooter NIU, ricordiamo, è che sono collegati all’app Cloud NIU, permettendo così agli utenti di monitorare il proprio veicolo 24/7 tramite iPhone e smartphone Android. Gli utenti possono controllare lo stato della batteria, visualizzare la cronologia di guida, individuare il proprio veicolo ed essere avvisati di eventuali movimenti non autorizzati del proprio scooter.