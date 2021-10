Netflix «142 milioni di famiglie hanno visto Squid Game»

Il successo di Squid Game passa anche per il numero di visualizzazioni: secondo quanto riportato da Netflix ai propri azionisti, circa 142 milioni di famiglie in tutto il mondo hanno guardato la serie TV sudcoreana ideata da Hwang Dong-hyuk e prodotta da Siren Pictures, che narra le vicende di un gruppo di individui sommersi dai debiti che partecipano a un gioco in cui si rischia la vita per tentare di vincere un premio in denaro del valore di decine di milioni di dollari.

Squid Game – dicono – ha catturato lo “zeitgeist culturale” conquistando il primo posto nella classifica di Netflix in 94 diversi paesi. Un esempio della “mania” che sta letteralmente imperversando in tutto il mondo è dato anche dal fatto che l’hashtag #SquidGame su TikTok è stato usato 20 miliardi di volte. Questo ha portato anche a un esponenziale incremento delle richieste per tutto ciò che riguarda la serie TV, tanto da convincere l’azienda a introdurre al più presto una serie di prodotto di consumo a tema.

Questo dettaglio si va ad aggiungere a quanto già emerso da alcuni documenti pubblicati da Bloomberg nei giorni scorsi, in cui emergono i punteggi che l’azienda ha dato a Squid Game per quanto riguarda la sua “efficienza” e il “valore d’impatto”. I risultati, come scrivevamo nei giorni scorsi, sono stati eccezionali perché la serie ha permesso di incassare quasi 42 volte quello che è stato investito per realizzarla: parliamo di quasi 900 milioni di dollari a fronte di una spesa complessiva che ruota intorno ai 21 milioni di dollari.

L’enorme numero di spettatori che hanno visto Squid Game tra le altre cose avrebbe permesso a Netflix di registrare la migliore crescita di abbonati dell’anno, come spiegato dal direttore finanziario Spencer Neumann. «Nel corso del trimestre, abbiamo assistito a una accelerazione nella nostra crescita»: si parla di 4,38 milioni di nuovi abbonati soltanto nel terzo trimestre, principalmente in Asia e in Europa, e si prevede di aggiungerne altri 8,5 milioni nell’ultimo trimestre dell’anno.

Al momento gli abbonati Netflix possono guardare la prima stagione, che si compone di 9 episodi. Secondo le statistiche di Google, la serie è piaciuta al 96% degli utenti Google, sebbene non sia priva di critiche. Nonostante la visione sia sconsigliata al di sotto dei 14 anni, sono in costante aumento le segnalazioni di bambini e adolescenti invischiati in competizioni violente ispirate a Squid Game.

Ciò è anche dato dal fatto che i neuroni specchio sono particolarmente attivi nell’infanzia, l’età in cui molti apprendimenti avvengono per imitazione ed emulazione: non sorprende leggere che in una scuola della Gran Bretagna, un gruppo di bambini di 6 anni sarebbe stato sorpreso a emulare il celebre gioco “1-2-3-stella” dove, se nella serie TV chi perde viene crivellato di colpi, nella realtà il bambino che viene visto muoversi viene sommerso di schiaffi e pugni.

Negli scorsi giorni Netflix ha aumentato leggermente i prezzi degli abbonamenti, con l’eccezione del piano base: ne abbiamo parlato in questo articolo.