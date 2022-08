Garmin Enduro 2 è nato per prestazioni e attività oltre i limiti

Garmin annuncia Enduro 2, lo smartwatch multisport indicato per le attività endurance. Progettato per competizioni in cui resistenza e durata sono fondamentali, Enduro 2 si rinnova nel design, con protezione del pulsante start e copertura delle anse rinforzate in titanio.

È dotato di una lente in zaffiro bombato per assorbire maggiormente gli urti, presenta un luminoso display con interfaccia touch screen che, insieme ai pulsanti, offre all’utente una doppia soluzione di navigazione tra menu e comandi. Con bracciale a strappo ergonomico UltraFit in fibra di nylon, offre una confortevole vestibilità e leggerezza.

Garmin Enduro 2 garantisce fino a 46 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 150 ore di utilizzo con GPS. Ques’tultimo scenario prevede l’impiego della ricarica solare, con esposizione al sole per almeno 3 ore al giorno in condizioni di luminosità di 50,000 lux.

Qui di seguito riportiamo le caratteristiche e le funzioni principali:

Mappe outdoor preinstallate TopoActive gratuite con copertura multicontinente,

Torcia a LED

Tecnologia SatIQ ottimizza le prestazioni della batteria grazie all’autogestione intelligente del sistema satellitare più adeguato all’ambiente in cui si sta correndo

Climb Pro informa l’atleta circa la sua posizione rispetto a una vetta da raggiungere, oltre che distanza, ascesa e discesa residue per gestire le proprie energie



Passo Medio Calcolato sulla Pendenza, che traduce il passo che si sta sostenendo in ascesa in quello che si esprimerebbe in piano

NextFork segnala in anticipo distanza a ascesa residua al prossimo bivio e relativo nome del sentiero

Predittore di Gara calcola in modo automatico e costante il trend dei tempi di chiusura di una 5k, 10k, 21k e maratona

Enduro 2 analizza lo stato di benessere quotidiano grazie alla lettura, tra le altre, di Body Battery, Fitness Age, Real Time Stamina. Concepito per essere indossato tutto il giorno, offre il supporto alla piattaforma Garmin Pay 2 per effettuare acquisti in modo rapido e sicuro.

Garmin Enduro 2, prezzo e disponibilità

Garmin Enduro 2 è già disponibile sul sito del costruttore al prezzo di 1.099,99 euro: la maggior parte dei dispositivi Garmin è disponibile per l’acquisto anche nel negozio ufficiale su Amazon.

