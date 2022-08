Disney+, negli Stati Uniti i prezzi aumenteranno del 38%

A partire dall’8 dicembre, negli Stati Uniti i prezzi degli abbonamenti di Disney+ saliranno passando da 7,99$ al mese a 10,99$ al mese, un aumento del 38%.

L’aumento dei prezzi è il più rilevante da quando Disney ha presentato il servizio nel 2019.

Al momento non sono previsti aumenti per l’Europa. Gli abbonati che non gradiscono l’aumento, o nuovi utenti che non vogliono spendere di più per accedere all’offerta in questione, possono scegliere una nuova formula di abbonamento da 7,99 dollari che – come è facile immaginare – include la pubblicità. L’arrivo di un abbonamento con pubblicità non è una novità e già a marzo era stato preannunciato l’introduzione di un abbonamento più economico, ma con pubblicità come compensazione. L’offerta in streaming a costi inferiori sfruttando la pubblicità non è una novità. Altre realtà quali Discovery, NBCUniversal, WarnerMedia e Paramount propongono piani di abbonamento con pubblicità con più scaglioni di prezzo.

Anche per altre piattaforme del gruppo sono previsti aumenti: 9,99 dollari al mese (+43%) per la piattaforma sportiva ESPN+, 14,99 dollari (+2$) per Hulu senza pubblicità, 7,99 dollari (+1$) per Hulu con pubblicità. Il pacchetto che include Disney+, Hulu ed ESPN+ aumenterà a 14,99 dollari (+ 1$) per i clienti attuali e arriverà a 19,99 $ per gli altri.

Gli aumenti in questione sono probabilmente un modo per cercare di ripianare le perdite registrate dall’attività di streaming della Disney: 1,1 miliardi nel secondo trimestre, 300 miliardi in più rispetto a quanto ipotizzato dagli analisti. È ovvio che produrre serie di brand quali Marvel e Star Wars costa non poco. L’offerta ad ogni modo piace e gli abbonamenti attivi a Disney+ sono passati a 152.1 milioni in tutto il mondo, con un incremento di 14.4 milioni (gli analisti puntavano a 10 milioni), un punto a favore nel settore dello streaming considerando che nell’ultimo trimestre Netflix ha perso un milione di abbonati.