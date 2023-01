GdF blocca truffa da 500 mila euro sulle carte Pokemon da collezione

La guardia di Finanza di Milano ha posto sotto indagine quattro cittadini residenti nella provincia di Taranto accusati di aver realizzato una truffa online sulle carte da collezione dei Pokemon per un giro di affari di quasi 500 mila euro: il venditore, che operava prevalentemente sulla piattaforma eBay ma non solo, dopo aver ricevuto le somme pattuite per la vendita, non avrebbe mai consegnato il prodotto, esponendo la società titolare del sito ad attivarsi per rimborsare gli utenti truffati.

“Occorre prestare la massima attenzione con le operazioni e gli acquisti online, affidandosi solo a siti e rivenditori affidabili – ha commentato il presidente Codacons Marco Donzelli – Le truffe online sono ormai all’ordine del giorno e i cittadini che purtroppo ne rimangono vittima sono moltissimi. Per questo, a tutela dei consumatori, ci costituiremo parte civile nel procedimento penale”. Chi è rimasto vittima di questa truffa può mettersi in contatto con il Codacons Lombardia per ricevere assistenza legale.

Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, ha anche individuato 59 siti e 138 annunci web che proponevano illecitamente l’acquisto di tabacco, sigari, sigarette e liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, cartine e filtri per arrotolare sigarette.

In Italia, infatti, vige il divieto di vendita online di prodotti da fumo, assimilati e accessori, che possono essere commercializzati solo dalle rivendite autorizzate. Questo anche per assicurare il rispetto degli standard di tutela della salute e sicurezza dei consumatori, considerato che la distribuzione, attraverso canali non ufficiali, presenta molti rischi per gli acquirenti, in ragione del fatto che la specificità dei prodotti da fumo impone un efficace e preventivo sistema di controllo, in mancanza del quale possono venire meno i livelli qualitativi previsti.

