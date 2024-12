Su GeekMall sono partite le offerte di Natale

Pubblicità

Se il Black Friday non vi è stato di aiuto e neppure al Cyber Monday siete riusciti a trovare quello che volevate, niente paura: su GeekMall sono appena partiti i saldi di Natale che vi danno la possibilità di ottenere ulteriori risparmi inserendo alcuni codici nel carrello.

Se infatti superate una certa soglia di spesa, è possibile ottenere un ulteriore sconto sul totale anche se i prezzi dei prodotti sono già scontati. Nello specifico se state spendendo:

Più di 100 € – ottenete 10 € di sconto inserendo il codice 100Natale10 nel carrello;

inserendo il codice nel carrello; Più di 200 € – ottenete 15 € di sconto inserendo il codice 200Natale15 nel carrello;

inserendo il codice nel carrello; Più di 300 € – ottenete 20 € di sconto inserendo il codice 300Natale20 nel carrello.

Di seguito vi segnaliamo inoltre alcuni dei prodotti più interessanti in offerta in questo momento, che vengono ulteriormente scontati grazie ad altri codici speciali.

FOSSiBOT F3600 Pro

È una stazione di energia con 3840 Wh (espandibile a 11520 Wh) e una potenza in uscita di 3600 W. Ha 13 porte di ricarica e supporta una carica rapida di 1,5 ore.

Dotata di batteria al litio, promette 6500 cicli di ricarica e una protezione da sovraccarichi. È ideale per dispositivi ad alta potenza e veicoli elettrici, con controllo via app e funzionalità UPS per proteggere dai blackout.

FOSSiBOT F3600 Pro normalmente costa 1699 € , ma inserendo il codice FSBF3600pro nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 1499 €.

NEWTRAL MagicH-GPro

Questa sedia ergonomica è progettata per offrire un supporto lombare adattivo che si adatta automaticamente ai movimenti della schiena, favorendo la naturale curva “a S” della colonna vertebrale e riducendo lo stress nella zona lombare.

Approvata da esperti come ergonomisti e chiropratici, è dotata di un poggiatesta autoregolante, un poggiapiedi pieghevole con inclinazioni bloccabili in 4 posizioni e braccioli 4D. Il cuscino in schiuma ad alta densità e la seduta regolabile si adattano a diverse altezze e necessità.

Realizzata con materiali di alta qualità, la sedia è inoltre equipaggiata con un pistone a gas certificato SGS di classe 4 per garantire durata e sicurezza.

NEWTRAL MagicH-GPro normalmente costa 269 € , ma inserendo il codice 200Natale15 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 254 €.

Narwal Freo Z Ultra

Questo aspirapolvere offre una potenza di aspirazione di 8.200 Pa, ideale per raccogliere anche la polvere più fine. È dotato di spazzole zero grovigli che permettono un funzionamento continuo senza interruzioni anche su pavimenti molto sporchi o con peli di animali. La tecnologia DirtSense invece regola automaticamente l’intensità dell’aspirazione in base al livello di sporco presente, garantendo una pulizia ottimale.

Il robot è anche equipaggiato con la tecnologia LiDAR SLAM 4.0 che gli consente di mappare e orientarsi all’interno della casa evitando ostacoli in ogni condizione di luce. La durata della batteria raggiunge fino a 210 minuti di autonomia con ricarica automatica nella stazione di base, che si occupa anche di svuotare il serbatoio dello sporco, rendendo il dispositivo estremamente pratico e autonomo.

Narwal Freo Z Ultra normalmente costa 949 € , ma inserendo il codice NarwalFZU nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 899 €.

Proscenic Q8 Max

Questo invece è un robot con aspirazione fino a 4200 Pa e 200 minuti di autonomia. La navigazione LiDAR mappa l’ambiente e crea mappe per 5 piani.

Offre modalità di sollevamento tappeti e 3 regolazioni della potenza per diverse superfici. È ottimo per case con animali domestici grazie alla sua capacità di catturare peli e allergeni.

Proscenic Q8 Max normalmente costa 219 € , ma inserendo il codice ZMBIHW8U nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 209 €.

TITAN ARMY P27GR

È un monitor da gaming da 27 pollici con risoluzione 2K QHD (2560×1440), frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms GTG. Supporta il 99% della gamma cromatica sRGB e la tecnologia HDR10, e c’è la tecnologia Adaptive-Sync che elimina lo screen tearing migliorando ulteriormente la fluidità del gioco e riducendo la latenza.

C’è la tecnologia che riduce l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco prolungate, e la DC Dimming per eliminare gli sfarfallii. La funzione Game+ offre invece personalizzazioni come mirini e cronometri, mentre le 10 modalità di scena intelligenti permettono di adattare il display a diverse situazioni di gioco.

Supporta anche la modalità sPX per console e la funzione PIP/PBP per il multitasking.

TITAN ARMY P27GR normalmente costa 169,99 € , ma inserendo il codice TITANARMY nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 159,99 €.

Narwal Freo X Ultra

Il Narwal Freo X Ultra migliora ulteriormente le specifiche con un’aspirazione di 8200 Pa e un mop a doppio disco triangolare rotante che aumenta la potenza pulente. Anche questo modello ha un’autonomia di 210 minuti e la capacità di immagazzinare polvere per 7 settimane.

La tecnologia DirtSense rileva il livello di sporco e pulisce fino a quando il pavimento non è completamente pulito. La stazione base integrata gestisce la pulizia e l’asciugatura automatica del mop.

Rispetto al Freo X Plus, l’Ultra ha una maggiore pressione di pulizia di 12N, una modalità EdgeSwing™ per una pulizia approfondita degli angoli e opera a un volume di 33 decibel, rendendolo ancora più silenzioso.

Narwal Freo X Ultra al momento è in offerta speciale a 599 €.

Proscenic F20A

È un aspirapolvere 3-in-1 che combina aspirazione, lavaggio e pulizia automatica. Con 380 giri al minuto della spazzola, rimuove macchie difficili come olio e sugo.

La batteria da 6.000 mAh offre 35 minuti di autonomia, mentre i due serbatoi da 1 litro permettono una pulizia continua.

La funzione di autopulizia e l’asciugatura ad aria garantiscono una manutenzione semplice. Il display LED e la guida vocale ne migliorano l’usabilità.

Proscenic F20A normalmente costa 189 € , ma inserendo il codice VQPY5WEB nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 179 €.

