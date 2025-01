GeekMall sconta tutto per San Valentino 2025

Pubblicità

Pronti per San Valentino 2025? GeekMall si, tanto che ha già lanciato una nuova campagna promozionale per festeggiare gli innamorati scontando diversi prodotti utili per risparmiarsi la fatica della pulizia di casa e rendere le giornate un po’ più comode per tutti.

Sono diversi i prodotti in offerta, tanto più che è possibile beneficiare di un doppio sconto inserendo alcuni speciali codici nel carrello. Ad esempio se superate i 100 € di spesa potete risparmiare altri 10 € col codice 100SVLTN, mentre superando i 200 € il risparmio è di 15 € sul totale usando il codice 200SVLTN. Se invece la spesa supera i 300 € risparmiate 20 € col codice 300SVLTN.

In questa pagina trovate tutti gli sconti attualmente in corso: di seguito invece alcune segnalazioni ritenute particolarmente interessanti dai membri della nostra redazione.

KTC M27T20

Un monitor da gioco da 27″ con Quantum Dot e risoluzione 2560 x 1440 pixel. Offre 165 Hz di frequenza di aggiornamento, 1ms di tempo di risposta, e 576 zone di oscuramento locale per un contrasto di qualità.

Supporta DisplayHDR 1000 con una gamma cromatica estesa. Inoltre, ha un supporto regolabile, altoparlanti e luce RGB per rendere l’esperienza di gioco ancora più immersiva.

KTC M27T20 normalmente costa 285,99 € , ma inserendo il codice K3JTEZUE nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 275,99 €.

HiBREW H10A

Una macchina per caffè espresso semiautomatica con pressione di 20 bar per un’estrazione ottimale del caffè grazie anche al sistema di pre-infusione.

È possibile regolare personalizzando la quantità di caffè, la temperatura di estrazione, la temperatura del vapore e il tempo di pre-infusione adattandola così alle diverse preferenze.

Ci sono anche il montalatte a vapore ad alta pressione (125-150°C) per una schiuma di latte densa, e un sistema a bobina termica in acciaio inox che invece stabilizza la temperatura dell’acqua migliorando la qualità dell’estrazione. Infine la macchina è dotata della funzione scaldatazze.

HiBREW H10A normalmente costa 189 € , ma inserendo il codice P8H6TKRL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 179,99 €.

Narwal Freo X Ultra

Questo aspirapolvere ha un’aspirazione di 8200 Pa e un mop a doppio disco triangolare rotante che aumenta la potenza pulente. Ha inoltre un’autonomia di 210 minuti e la capacità di immagazzinare polvere per 7 settimane.

La tecnologia DirtSense rileva il livello di sporco e pulisce fino a quando il pavimento non è completamente pulito. La stazione base integrata gestisce la pulizia e l’asciugatura automatica del mop.

Infine c’è la modalità EdgeSwing per una pulizia approfondita degli angoli e il rumore generato arriva a 33 decibel, perciò è particolarmente silenzioso.

Narwal Freo X Ultra normalmente costa 799 € ma in questo momento è scontato a 599 €. In omaggio ricevete anche 3 sacchetti per la raccolta dello sporco e 6 panni per il mop.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048Wh e una potenza di uscita di 2400W, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 normalmente costa 799 € , ma inserendo il codice vtkRKKvL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 749 €. In omaggio ricevete uno speaker Bluetooth 5.0.

FOSSiBOT F1200

È una stazione elettrica portatile con una capacità di 1024Wh e una potenza continua di 1200W, ideale per attività all’aperto e situazioni di emergenza. Con un peso di soli 11,5 kg, è facilmente trasportabile e presenta 7 porte di uscita, che consentono di collegare più dispositivi contemporaneamente. La ricarica rapida, che porta la batteria da 0 a 80% in 49 minuti, assicura che il dispositivo sia pronto all’uso in tempi brevi, rendendolo un compagno pratico per viaggi e avventure.

A differenza del F2400, il F1200 offre un equilibrio tra capacità e portabilità, risultando migliore per chi cerca una soluzione leggera. La batteria LiFePO4 garantisce una lunga durata con oltre 4000 cicli, mentre la funzione UPS consente un’alimentazione continua durante interruzioni di corrente. L’uscita a onda sinusoidale pura protegge le apparecchiature sensibili, rendendo il F1200 una scelta sicura e versatile per chi ha bisogno di energia portatile in modo semplice.

Costa 429 € ma in questo momento inserendo il codice FSBF1200 è possibile comprarlo in sconto a 399 €.

JIGOO C200

Un aspirapolvere senza fili con motore brushless da 350 W capace di offrire una aspirazione pari a 23 KPa. È dotato di un sistema di filtraggio a 5 stadi per catturare il 99,99% degli allergeni, mentre la spazzola multifunzionale con strisce in silicone Powerfin Bee Wing e i dentini guida prevengono i grovigli di peli.

Usa una batteria removibile da 2000 mAh che promette fino a 40 minuti di autonomia, mentre il tubo metallico estensibile e la luce LED verde integrata migliorano la visibilità durante la pulizia.

JIGOO C200 normalmente costa 109 € , ma inserendo il codice WBXKC200 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 99 €.

