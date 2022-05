GeForce Now supporta giochi in streaming 4K su Mac e PC

Nvidia ha certamente accelerato rispetto a Google Stadia lanciando lo scorso ottobre un enorme aggiornamento al suo servizio di cloud gaming GeForce Now, anche se solo gli utenti con Shield TV hanno potuto sperimentare il costoso livello RTX 3080 per uno streaming in 4K. Adesso, però, Nvidia sta aggiungendo il 4K alle sue app native per Mac e PC Windows, inclusa una versione più recente per Mac con chip M1 di Apple.

Inoltre, Nvidia sta espandendo la sua modalità 1080p a 120Hz agli smartphone di punta di Samsung, tra cui Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 e anche OnePlus 9 Pro. In precedenza, tale frequenza di aggiornamento era disponibile solo sui modelli S21 di Samsung, Note 20 e S20 FE, ASUS ROG 5 Series e Google Pixel 6 Pro.

Con il nuovo aggiornamento, dunque, sarà possibile godere dello streaming 4K a a 60 fps sulle app native per PC, non anche per la versione web di GeForce Now, così come le Smart TV LG e Samsung rimarranno ancora bloccate a 1080p fino a nuovo avviso. Inoltre, anche se questo potrebbe sembrare ovvio, è necessario disporre di un monitor 4K per raggiungere questa risoluzione. In più, sarà necessario abbonarsi al livello RTX 3080, che costa 19,99 euro al mese.

Ancora, quanti volessero beneficiare della risoluzione 4K, dovranno comunque rinunciare alla frequenza di aggiornamento a 120 hz, perché il 4K è limitato a 60 fps.

Il servizio GeForce Now (qui la nostra recensione) è disponibile praticamente per qualsiasi dispositivo, inclusi iPhone, iPad e smart TV Android