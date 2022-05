Badland torna su Apple Arcade in versione Party

Un grande ritorno. I giocatori di lunga data su iPhone e iPad non avranno certamente dimenticato uno dei titoli più importanti degli anni passati, che hanno dato vita ad un vero e proprio genere videoludico. Stiamo parlando di BADLAND, che torna adesso in App Store, entrando dalla porta di Apple Arcade, con una modalità modalità multigiocatore online per giocare con amici e parenti. Diamo il benvenuto a Badland Party.

Il nuovo capitolo della seria, sequel vero e proprio, seppur con sfaccettature party, di BADLAND e BADLAND 2, prosegue la missione dei suoi autori di creare avventure a scorrimento laterale piene d’atmosfera con una grafica cartoon divertente e colorata, con un gameplay sempre basato sulla fisica. Il nuovo capitolo della pluripremiata serie fa un ulteriore passo avanti a livello grafico, introduce decine di nuovi personaggi e permette di giocare con gli amici, sia in locale che online. In alternativa, non manca una modalità da giocare in singolo, dove sarà possibile farsi aiutare di tanto in tanto da un compagno controllato dall’IA.

Sia che si scelga di giocare in solitaria, o la modalità multiplayer, i comandi di Badland Party rimangono sempre intuitivi, e grazie ai frequenti checkpoint il gioco risulta facile da apprendere e divertente da subito, anche se l’alto numero di missioni, obiettivi e sfide darà del filo da torcere per raggiungere i punteggi più alti.

La modalità online permette a 2-4 giocatori di prendere parte al titolo contemporaneamente, con una modalità avventura cooperativa con 40 livelli e 30 personaggi sbloccabili. Ovviamente, i progressi di gioco saranno sincronizzati su tutti i dispositivi Apple collegati: iPhone, iPad, Apple TV e Mac.

Come ogni altro gioco presente su Apple Arcade, è disponibile gratuitamente, senza acquisti IAP e senza pubblicità, con l’abbonamento mensile da 4,99 euro.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.