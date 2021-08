Gemini II, l’app per pulire il rullino foto di iPhone e iPad

Se cercate un’app per fare ordine nel rullino foto di iPhone e iPad, l’avete trovata: si chiama Gemini II ed è la versione ottimizzata per questi due dispositivi che lo sviluppatore MacPaw Inc. propone da anni anche per Mac, che per altro abbiamo provato in maniera approfondita pubblicandone una recensionee che trovate in questa pagina.

Gemini II mette a disposizione una serie di strumenti automatizzati che sono in grado di suggerire le fotografie migliori di una serie, andando a rintracciare ad esempio quelle modificate manualmente dall’utente o contrassegnate tra i preferiti. E’ anche in grado di riconoscere quelle che non sono sfocate o che contengono volti con sorrisi e occhi aperti, facilitando l’eliminazione di tutto il resto, ovvero dei duplicati identici, degli screenshot, delle fotografie usate per la scansione dei documenti e altre immagini potenzialmente “inutili”.

In un lampo è in grado di scandagliare quindi l’intero rullino per fornire un report in modo tale da aiutare l’utente a fare pulizia, controllando ogni file setacciato e decidendo con un semplice gesto se conservarlo (strisciata in su) oppure scartarlo (strisciata in giu). Oppure si può lasciare la scelta al sistema, potendo chiaramente visionare quali foto resteranno e quali saranno eliminate prima di procedere con la pulizia e, nel caso, aggiungendo o rimuovendo immagini dalla lista delle foto da salvare e da cancellare.

Le immagini rimosse finiscono comunque preventivamente nel cestino e a quel punto, con un click, si può decidere se svuotarlo o se ripristinare qualche cosa rimossa per errore. L’app mette a disposizione anche funzionalità aggiuntive come il “Radar Foto” che tiene d’occhio il rullino e avvisa l’utente con una notifica quando l’archivio sta per esaurire tutto lo spazio.

Gemini II è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad. L’app attualmente si trova alla 36esima posizione della categoria “Utilità” ed ha raccolto oltre 750 recensioni con un punteggio medio di 4 stelle su 5. Le sue funzioni possono essere potenziate attraverso l’acquisto di un piano in abbonamento a partire da 5,49 euro al mese oppure in un’unica soluzione a 34,99 euro.

La versione attualmente disponibile è la 1.3.78 e per poter essere installata richiede circa 150 MB di spazio di archiviazione e la versione 13 di iOS o iPadOS. E’ localizzata in lingua italiana e raccoglie diversi dati come ad esempio quelli di utilizzo e identificativi che vengono collegati all’utente con l’obiettivo di monitornarne l’attività.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito web, invece per quelli che parlano di iPad si parte da qui.