macOS Bliss reinventa lo sfondo di Windows XP per Mac

Tra le immagini di sfondo più famose al mondo c’è senza dubbio quella di Windows XP denominata Bliss in inglese, ma in Italia è stata ribattezzata Collina: ora un blogger appassionato di Apple ha creato e reso disponibile gratuitamente macOS Bliss, una versione rivista in chiave astratta del celebre sfondo Bliss per Mac e anche per i dispositivi mobile di Apple.

Bliss è il nome del mitico sfondo di default che era presente in Windows XP (a questo indirizzo abbiamo raccontato la storia di come nacque la foto in questione – opera di Charles O’Rear – scatto che per anni è stato quello visibile sulla Scrivania di milioni di persone in tutto il mondo). La foto della verde collina e lo sfondo con il cielo azzurro è da sempre associata a Windows XP ma il blogger BasicAppleGuy ha deciso di creare uno sfondo simile ma pensato per Mac e i dispositivi Apple. L’idea è di prendere in prestito l’inquadratura originale e di creare uno sfondo con l’estetica degli sfondi odierni di default su macOS.

macOS Bliss è uno sfondo che ricorda quelli di default su macOS Big Sur o macOS Monterey. Viene proposto in più versioni; la versione sfrutta ii colori dell’originale, con tinte per lo più verdi e blu, con la collina facilmente identificabile come quella visibile in Windows XP.

L’autore del nuovo sfondo ha immaginato anche le versioni “dinamiche”, con variazioni da usare la mattina presto, la sera e anche la notte. Dal sito dell’autore è possibile scaricare ogni versione indipendentemente in definizione 6K, oppure il file completo contenente le varianti complete della versione dinamica da mostrare in base all’orario (funzionalità disponibile da macOS Mojave in poi).

Per ogni versione sono disponibili anche delle varianti ad hoc per iPhone e iPad e persino una variante per i giorni di pioggia utile per rinfrescare (virtualmente) il desktop in questo afoso mese di agosto. Gli sfondi sono tutti gratuiti e possono essere scaricati a partire da questa pagina. Chi apprezza il lavoro del blogger, può ad ogni modo ringraziarlo con una donazione (cliccando sul link dedicato in fondo alla pagina web dell’autore).

